Ik heb sinds kort een digitaal abonnement op het AD, de slechtste krant van Nederland. Voor de clickbait. Heerlijk om te lezen waar gemiddeld Nederland op aanslaat. Dat zie je als lezer aan de hoeveelheid follow-ups, waarin het populaire nieuws nog een keer wordt herkauwd en wordt aangevuld met nog meer onzin. Vergelijk het met de haarballen die uw kat zo nu en dan uitspuwt, soms komen er wel drie achter elkaar.

Gisteren kwam de krant met een primeur van Jan Hoedeman en Hanneke Keultjes: ‘Minimaal twee dagen overleven zonder stroom, gas en water. Iedere Nederlander moet zich 48 uur zélf kunnen redden als een cyberaanval of ramp het land plat legt.’

Dat vond Pieter-Jaap Aalbersberg, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Poeh...

Je ziet de gemiddelde AD-lezer de krant van zich afwerpen. Meteen die paniek… 48 uur zonder douche en stroom, hoe dan?

Verder lezen.

De aanpak van het AD: eerst angst aanjagen en dan oplossingen bieden

Aalbersberg begon maar meteen over ‘het doosje van Guusje ter Horst’, een ex-minister die in 2009 had opgeroepen om allemaal een radio, wat waxinelichtjes, batterijen, een EHBO-doos en wat batterijen apart te leggen. Voor het geval dat…

Blij dat ik dat toen niet gedaan heb, het was weggegooid geld geweest, maar volgens Aalbersberg moet „dat besef” terug. De rest van de dag regende het follow-ups. Dat het kabinet geen gratis noodpakketten gaat uitdelen, dat er voor iedere beurs wel een noodpakket is samen te stellen en dat er een speciale website komt waarop je kunt zien wat je moet doen als er onverhoopt een rampsituatie is.

De aanpak van het AD: eerst angst aanjagen en dan oplossingen bieden, liefst met zoveel mogelijk bijvoeglijke naamwoorden. Je ziet de AD-lezers al bij de Kruidvat of een andere winkelketen die een deal met het AD gaat afsluiten, met hun verse EHBO-kit die ze dan op een afgesproken veilig plekje zetten waar ze allemaal naartoe rennen als de ramp komt. Helemaal voorbereid, behalve als de terroristen, Chinezen of Russen onverwachts toeslaan. Wat dan? Hoe weet je wat je moet als je niet bij je noodpakket kunt komen, omdat het door de vijand is vernietigd en wat als er dan ook geen stroom is? Hoe wapen je je daartegen?

Ik zou een abonnement op het AD nemen. Op de papieren krant natuurlijk. Af en toe met gevaar voor eigen leven even de schuilkelder uit om te kijken of-ie er al is. Dan weet je tenminste wat je moet doen. En wat Angela ervan vindt.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.