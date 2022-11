Michiel Huisman: ‘Lange tijd dacht ik na elk project: dit was de laatste rol die ik ooit zal spelen’

Halverwege het gesprek per Zoom excuseert Michiel Huisman zich en staat hij op. Schrijver en showrunner Mark Boal, de grote man achter serie Echo 3, komt de kamer binnen en begroet zijn hoofdrolspeler met een hartelijke omhelzing – een relatief simpel tafereel dat gedurende de coronapandemie vrijwel ondenkbaar was. De Nederlandse acteur knikt enthousiast: „Op de set van de serie was het nog steeds veel testen en buiten de opnames om mondkapjes dragen. Maar ook op dat vlak begint iedereen hier in de VS nu een beetje te ontspannen. Fijn dat we die periode achter ons lijken te kunnen laten.”

Net als veel collega’s kon Huisman in het voorjaar van 2020 weinig anders doen dan afwachten wat er ging gebeuren. De opnames van de serie The Flight Attendant werden lange tijd stilgelegd; de acteur vulde zijn tijd met klusjes in huis en schrijven. Maar inmiddels is het ook voor de Nederlander weer business as usual. Hij draaide de Britse thriller Angela Black, werkte meer dan een jaar aan Echo 3 en voltooide twee films met regisseur Zack Snyder, de maker van grote producties als 300 en Batman v Superman. „Lange tijd dacht ik na elk project: dit was de laatste rol die ik ooit zal spelen. Die onzekerheid begin ik eindelijk een beetje los te laten, ik ben kalmer geworden. Ik ben in het verleden ook wel in films gestapt omdat het vooral een kans bood om weer een stapje verder te komen. Ik zit nu in de luxe positie dat ik ook soms nee kan zeggen en louter kan kiezen voor projecten die voor mij als acteur voelen als een grote stap voorwaarts in mijn carrière.”

Echo 3 is zo’n project, de eerste productie die schrijver en producent Mark Boal ontwikkelde voor televisie. De Amerikaan zette met geëngageerde oorlogsfilms The Hurt Locker en Zero Dark Thirty twee instant klassiekers op zijn naam; op zijn schoorsteenmantel prijken twee Oscars.

Lees hier over Michiel Huismans eerste stappen in Hollywood

Strak regime

De tiendelige serie gaat over een wetenschapper die verdwijnt op de grens tussen Colombia en Venezuela. Haar man Prince (Huisman) en haar broer Bambi (Luke Evans), allebei mannen met een militaire training en een lastig verleden, gaan naar haar op zoek. Met Echo 3 werkt de Nederlandse acteur voor het eerst voor Apple TV+, dat zich de afgelopen jaren heeft bewezen met series als The Morning Show en Ted Lasso. Eerder speelde Huisman al grote rollen in series voor streamingdiensten als Netflix (The Haunting of Hill House) en HBO (Game of Thrones en The Flight Attendant).

Ja, natúúrlijk was het tof om op de set in Colombia een keer zo’n keiharde Amerikaanse soldaat te spelen, glundert de acteur: „Het kleine kind in mij ontwaakte. Het voelt als iets heel iconisch.” De voorbereiding op de rol vergde vooral fysiek veel van de Nederlander: zijn lijf verraadt een strak regime van hard trainen en gezond eten. Huisman en mede-hoofdrolspeler Evans trokken tien maanden op met Mitchell Hall, een voormalige Navy SEALs die een tweede carrière begon als technical advisor in Hollywood. „Aan die research heb ik mij best kunnen optrekken als acteur. Schieten met zo’n enorm wapen ziet er misschien simpel uit. Maar Mark en Mitchell mikten op realisme. Op de set werden we doorlopend gecorrigeerd als een bepaalde houding of handeling niet correct was.”

Maar Huisman beklemtoont dat zijn personage ondertussen meer diepgang heeft dan de gemiddelde Hollywood-soldaat. Net als in het eerdere werk van Mark Boaz schuilen onder het machovernis van zijn helden gecompliceerde mannen met een flinke rugzak aan problemen. „Prince is gewend aan de top van de piramide van het Amerikaanse leger te staan. Het is een behoorlijke arrogante, rijke man die het woord nee niet kent en denkt dat hij alles naar zijn hand kan zetten. Maar in Colombia voelt hij zich totaal niet comfortabel. Het kost hem steeds meer moeite om zich in die arena staande te houden, hij blijft erin geloven dat het doel alle middelen heiligt.”

Ingewikkeld plot

Gedurende tien afleveringen ontvouwt zich langzaam een ingewikkeld plot over de geopolitieke puinhoop waarin de twee mannen zijn beland. De serie ontleedt zonder gêne de manier waarop de VS geheime operaties opzet in landen waar de supermacht eigenlijk weinig te zoeken heeft.

In het verleden zinspeelde Huisman nog weleens op een terugkeer naar Nederland als zich het juiste project zou aandienen. Zijn laatste rol op eigen bodem speelde hij in Net5-serie De Co-assistent uit 2010. Maar op dit moment lijkt dat geen reële optie meer voor hem te zijn. Huisman is zestien jaar na zijn springplankrol in Zwartboek van Paul Verhoeven volledig ingeburgerd in New York, waar zijn gezin sinds een paar jaar woont, en in de internationale filmwereld. Dochter Hazel is inmiddels 15 jaar oud en gaat naar een middelbare school. „Nederland staat nu niet echt op de radar. Er zijn maar zo veel dagen in een jaar en ik krijg hier nu dit soort te gekke kansen. Het begint hier nu écht leuk te worden.”

Echo 3 is te zien via Apple TV+. Wekelijks wordt een nieuwe aflevering toegevoegd.