Man met ‘gevaarlijke’ stoffen opgepakt op Schiphol om bedreiging, onderzoek loopt

Op luchthaven Schiphol is dinsdagochtend een man opgepakt die zei gevaarlijke stoffen bij zich te dragen. Volgens de Koninklijke Marechaussee was sprake van bedreiging, zegt een woordvoerder tegen NRC.

De 55-jarige man meldde zichzelf bij het loket van de marechaussee op Schiphol, aldus de woordvoerder. Hij gaf daar aan gevaarlijke stoffen op zak te hebben. De marechaussee arresteerde hem en nam de stoffen in beslag. Het deel van Schiphol Plaza dat mogelijk besmet zou zijn, werd rond 11.00 afgezet en ongeveer vier uur later weer vrijgegeven. De afsluiting heeft geen gevolgen gehad voor vliegtuigpassagiers. Door de inzet van hulpdiensten reden er wel tijdelijk minder treinen van en naar Schiphol.

Zowel de man als de ongeveer tien aanwezige medewerkers van de marechaussee die mogelijk in aanraking zijn geweest met de stof zijn ontsmet in een speciaal ingerichte ontsmettingsstraat buiten Schiphol Plaza. Een team van defensie, gespecialiseerd in chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen, doet momenteel onderzoek naar het materiaal. De resultaten worden later vanmiddag verwacht.