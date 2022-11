Macron komt op staatsbezoek in de VS om korting vragen

Al vóór het bezoek van president Emmanuel Macron aan de Verenigde Staten – woensdag tot en met vrijdag – voelen de Fransen zich gevleid. Macron is voor een tweede staatsbezoek uitgenodigd in Washington (in 2018 al eens door Donald Trump) en dat is een novum voor een Franse president. Bovendien wordt hij als eerste gast door de Amerikaanse president Joe Biden op een staatsbezoek onthaald. De VS hadden ook wel iets goed te maken, vinden ze in Parijs, nadat de Amerikanen vorig jaar een onderzeebootdeal met Australië voor de Franse neus hadden weggekaapt. Dat kwam hard aan.

Op de onderzeeërkater volgde meer hoofdpijn aan Franse zijde. „De VS produceren goedkoop gas en leveren dat ons tegen een hoge prijs”, zei Macron onlangs tegen de bestuursvoorzitters van grote Franse bedrijven, die hij voor een diner op het Élysée had uitgenodigd, met het verzoek hun activiteiten niet naar de VS te verplaatsen. „Daarbij hebben ze enorme subsidies in bepaalde sectoren waar wij niet tegenop kunnen concurreren.”

Macron noemde beide kwesties „onvriendelijk” van de VS. Toch zou hij „in de geest van vriendschap” naar Washington reizen om „te pleiten voor een gelijk speelveld”.

In Washington wachten hem in elk geval alle egards. Er staan kanonschoten op het programma, een privédiner met de echtgenotes en een groot staatsbanket. Ook aan sfeer zal het niet ontbreken. Het Witte Huis is opgetuigd met meer dan 83.000 kerstlichtjes. Bij het staatsbanket is een optreden geregeld van de vrolijke muzikant Jon Batiste, omdat hij „inspireert en mensen verbindt”, aldus een Witte Huis-woordvoerder. Een van zijn populairste hits is ‘I need you’. Refrein: „In this world with a lot of problems/ All we need is a little loving.”

Elektrische auto’s

De Verenigde Staten en Frankrijk hebben elkaar nodig, dat maakt alle glamour wel duidelijk. Terwijl in Europa alle aandacht wordt opgeëist door de Russische oorlog in Oekraïne, staat in Washington de concurrentiestrijd met China al maanden met stip bovenaan de lijst met problemen in de wereld. De VS houden rekening met een Chinese inval in Taiwan ergens in de komende jaren en willen dat Frankrijk helpt dat te ontmoedigen. Om zich voor te bereiden op eventuele sancties zouden de Fransen alvast hun economische afhankelijkheid moeten verminderen. China is Frankrijks vijfde handelspartner (totale handelswaarde: 87,3 miljard dollar).

In ruil zal Macron waarschijnlijk vragen om de Franse economie niet verder te verzwakken via de ‘Inflation Reduction Act’. De Amerikaanse wetgeving bevat een enorm pakket subsidies voor vergroening van de Amerikaanse industrie, waardoor bijvoorbeeld Amerikaanse elektrische auto’s vanaf januari in het voordeel zijn – Duitse fabrikanten en hun Franse toeleveranciers hebben dan het nakijken. Macron zal zeker pleiten voor Europese toegang tot de subsidies, zoals Mexico en Canada die hebben. En anders kan hij dreigen met een even „agressieve” protectionistische Europese aanpak.

Ook zal Macron de hoge prijzen van Amerikaans gas aankaarten. Europeanen betalen vier keer zoveel voor Amerikaans gas als binnenlandse klanten. Macron wil korting.

Van Amerikaanse kant is al begrip getoond voor deze Europese grieven, maar er zijn nog geen oplossingen op tafel gelegd.

Lees ook: Hoe Macron en Scholz tijdens lunch hun band proberen te versterken

Europese autonomie

Oekraïne staat uiteraard ook op de agenda. De oorlog onderstreept eens te meer hoe belangrijk Atlantische eendracht op defensiegebied is. Dat zullen Biden en Macron willen uitstralen; in de oorlog in Oekraïne trekken ze samen op. Maar in Washington is men niet vergeten dat Macron de NAVO in 2019 „hersendood” heeft genoemd. De Franse president pleit al jaren voor een grotere Europese autonomie op het gebied van economie én defensie. De oorlog laat evenwel zien hoe afhankelijk Europa nog is van de (zwaar gesubsideerde) Amerikaanse defensie-industrie.

Ondanks Macrons pleidooien voor een autonomer Europa, en zijn ambities voor een leidende Franse rol, loopt Frankrijk niet voorop met wapenleveranties aan Oekraïne. De Franse leveringen lopen volgens onderzoeksbureau IfW niet alleen ver achter bij de Amerikaanse, maar ook bij de Poolse en Duitse. Ongetwijfeld zal Biden Macron hier ook even op wijzen.

M.m.v. Michel Kerres