Twee gepensioneerde collega’s helpen onze school in verband met het lerarentekort uit de brand. De leerlingen hebben soms moeite met het verouderde taalgebruik van een van de pensionado’s. Zo noemde hij een leerling een ‘bolleboos’ en toen een leerling te laat in de les kwam, omdat hij stond te zoenen, vroeg de collega de jongen naar zijn ‘rendez-vous’. En dat ‘knap’ twee betekenissen heeft, bleek weer toen de docent bij de wiskundeles tegen een meisje zei dat ze knapper was dan haar zus. „Meneer, dat wil ik helemaal niet van u weten!”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl