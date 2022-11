Jong en ongeneeslijk ziek: hoe wil je leven én sterven?

Hoe wil je leven en hoe wil je sterven? Deze urgente vragen beheersen het bestaan van succesvolle dertigers Hélène en Mathieu (Krieps en Ulliel, beiden indrukwekkend) sinds zij weet dat ze een zeldzame longziekte heeft. Een transplantatie zou het tij kunnen keren, maar garanties zijn er niet.

De discussie over de toekomst drijft de twee steeds verder uit elkaar. Mathieu klampt zich vast aan de strohalm die de artsen bieden, terwijl Hélène steeds minder deelt wat zij echt denkt. Wat hebben vrienden nog voor waarde die maar blijven zeggen dat ze zo ‘dapper’ is? De stervende vrouw keert zich in zichzelf en neigt ernaar zich te verzoenen met het onvermijdelijke.

De Duits-Frans-Iraanse regisseur Emily Atef (3 Days in Quiberon, Killing Eve) weet de kijker knap gedoseerd mee te voeren in de bijna ondraaglijke twijfel van de twee partners. De eerste helft van de film, in en rond hun woning in Bordeaux, weet net wat meer indruk te maken – een hoogtepunt is de spontane vrijpartij vol frustratie waarbij Hélène moet afhaken wegens ademnood. Om de spanningen met Mathieu te ontvluchten vertrekt ze naar Noorwegen om een mysterieuze lotgenoot en vlogger (Floberg) te ontmoeten – zij ontdekte de kluizenaar door online de vraag „wat doe je als je stervende bent” in te tikken. In de kalmte van de rustieke Noorse bergen vindt Hélène de antwoorden die zij zoekt, al is de vraag of haar man daar ook vrede mee kan vinden.

Het noodlot voegde eerder dit jaar een wrange real life-epiloog toe aan Plus que jamais. Hoofdrolspeler Gaspard Ulliel overleed op 37-jarige leeftijd na een botsing op een skipiste. De dood van de acteur, ook bekend van films als Un long dimanche de fiançailles en Hannibal Rising, hangt onbedoeld als een grauwsluier over het filmdrama heen. De kennis van nu dat dit zijn laatste grote rol is, maakt het verzet van zijn personage en alle dialogen over zelfbeschikking, levenskwaliteit en jong sterven op een vreemde manier nog wezenlijker.

Drama Plus que jamais Regie: Emily Atef. Met: Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Bjørn Floberg. Lengte: 122 min. ●●●●●