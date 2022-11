In nieuw klimaatplan kijkt Ahold ook naar de toeleveringsketen. Volgens Milieudefensie is het niet genoeg

Had Ahold Delhaize vorig jaar al had besloten zijn eigen activiteiten sneller te verduurzamen, nu scherpt de supermarktgigant ook zijn ambities voor de gehele toeleveringsketen aan. Over acht jaar moet de CO 2 -uitstoot die is toe te schrijven aan de producten in de winkel met 37 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 2020. Dat heeft Ahold dinsdag aangekondigd.

De ambitie voor de productieketen ligt daarmee nu een flink stuk hoger dan waar het moederbedrijf van Albert Heijn en Etos afgelopen jaren op afkoerste: een reductie van 15 procent. Wel is de doelstelling lager dan die voor eigen bedrijfsonderdelen en -activiteiten, zoals winkels, vervoer en kantoren. Daarvan wil Ahold in 2030 de uitstoot hebben gehalveerd ten opzichte van referentiejaar 2018.

De vervuiling van bedrijven wordt veelal opgedeeld in domeinen – in jargon doorgaans aangeduid als Scope 1 tot 3. Het eerste domein is ‘directe’ vervuiling, via transport van goederen of door koelinstallaties. Het tweede draait vooral om schadelijke emissie door energiegebruik. Scope 3 is de vervuiling die buiten het bedrijf, maar ín de keten plaatsvindt.

Bij winkelbedrijven als Ahold (omzet: 75,6 miljard euro, 413.000 werknemers) ontstaat verreweg de meeste vervuiling in dat laatste domein. Omdat winkelketens handelen in producten van anderen, wordt de meeste CO 2 -uitstoot vaak veroorzaakt door de boer, fabrikant of tussenhandelaar. Van alle CO 2 die in 2020 direct en indirect aan Ahold was toe te rekenen, zat meer dan 95 procent in de keten.

Rechtszaken

Dat laatste domein is het lastigst aan te pakken. Bedrijven zijn er sterk afhankelijk van de ambities van leveranciers. Ahold wil de uitstoot in de keten nu aanpakken door een combinatie van drie maatregelen: het wil minder vervuilende producten in zijn assortiment opnemen, klanten aansporen betere keuzes te maken en leveranciers ertoe aanzetten hun productie schoner te maken.

De nieuwe ambities van Ahold komen een klein jaar nadat het bedrijf werd verrast door een dwingende brief van Milieudefensie. De klimaatorganisatie stuurde 29 grote Nederlandse bedrijven in januari een oproep om hun vervuiling harder terug te dringen. Ten opzichte van het jaar 2018 zouden ze hun CO 2 -uitstoot met minimaal 45 procent moeten terugdringen, wilden ze een forse opwarming van de aarde voorkomen.

Lees ook: Laat Milieudefensie maar op gesprek komen, zeggen de bedrijven

Bedrijven die hun ambities onvoldoende bijstellen, lopen het risico op juridische stappen, waarschuwde Milieudefensie. Voor de bestuursvoorzitters van de 29 bedrijven was er genoeg reden dat dreigement serieus te nemen. Eerder won Milieudefensie een zaak tegen Shell, waarna het olieconcern álle uitstoot met 45 procent moet reduceren, ook die van benzine aan de pomp.

De frustratie van Milieudefensie richtte zich bij veel bedrijven vooral op de keten. Bedrijven leken zich vooral te focussen op hun eigen activiteiten, waarmee ze „een overgroot deel van hun verantwoordelijkheid onder het tapijt schuiven”. De klimaatorganisatie voerde meerdere gesprekken met de Ahold-top, maar kreeg naar eigen zeggen niet de beloftes die ze wilde.

Anderhalve graad

Ook de nieuwe, aangescherpte koers van Ahold voldoet overigens nog niet aan de eisen van Milieudefensie. Om te beginnen is 37 procent uitstootreductie lager dan de geëiste 45 procent. Bovendien wordt de nieuwe doelstelling geënt op 2020 als beginjaar, terwijl vorige doelen werden afgezet tegen de uitstoot van 2018. En in die twee jaren is de uitstoot in de keten alleen maar toegenomen, omdat Ahold in de coronapandemie veel meer boodschappen is gaan verkopen.

Milieudefensie is daarom nog niet overtuigd van de nieuwe ambities. Tegenover persbureau ANP stelt de organisatie dat Ahold „goochelt met cijfers”. Vergeleken met 2018, en niet 2020, komt de reductie namelijk lang niet uit op 37 procent. „Met dit nieuwe klimaatplan maakt Ahold Delhaize zich juridisch nog kwetsbaarder en gaat het door met het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering.”

Dat Ahold nu werkt met een ander beginjaar heeft volgens een woordvoerder te maken met de meetmethode. Ahold laat net als veel andere grote bedrijven zijn ambities doorrekenen door het Science Based Targets initiative (SBTi), een onafhankelijke scheidsrechter die de klimaatplannen van bedrijven keurt. Bij elk nieuw of bijgesteld plan wordt volgens de Ahold-woordvoerder een vergelijking gemaakt met de laatst beschikbare uitstootcijfers, in dit geval die van 2020.

Het SBTi toetst vervolgens hoe vergaand de plannen zijn. In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, maar liever nog 1,5 graad. Met de nieuwe doelstelling voor de keten beantwoordt Ahold volgens het SBTi aan die scherpere ambitie. Dat geldt ook voor de plannen voor de uitstoot in het eigen bedrijf.