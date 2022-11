Huurlingenlegerbaas: ‘Zambiaanse jongen wilde voor ons vechten om Rusland te danken’

De Russische zakenman Jevgeni Prigozjin, directeur van het Russische huurlingenleger Wagner, heeft erkend dat hij persoonlijk verantwoordelijk was voor het ronselen van een deze zomer in Oekraïne gesneuvelde, Zambiaanse jongen. De 23-jarige Lemekhani Nyirenda zat sinds 2020 in een Russisch strafkamp een straf uit wegens drugshandel, maar sneuvelde rond 22 september op het slagveld in Oekraïne. Hoe hij in Oekraïne terechtgekomen was, bleef een raadsel.

Tot deze dinsdag, toen Prigozjins zakelijke conglomeraat Concord namens hem een verklaring op Telegram publiceerde over de dood van Nyirenda. „Ik herinner me deze man nog goed. Ik sprak met hem in de regio Tver en vroeg hem: ‘Waar heb je deze oorlog voor nodig? Over een paar jaar word je vervroegd vrijgelaten, dan ben je thuis en zie je je familie terug. Waarom wil jij gaan? De kans om te sterven is immers vrij groot. Onthoud dit.’”

Volgens Prigozjin wilde de jongen bij Wagner vechten als dank voor de Russische inzet in Afrika. „Jullie Russen hebben ons Afrikanen jarenlang geholpen om onafhankelijk te worden. Toen het moeilijk was, staken jullie de hand naar ons uit, en nog steeds. Wagner redt duizenden Afrikanen, en als ik met jou ten strijde trek, dan is dat het minste waarmee ik onze schulden kan afbetalen. Als ik in leven blijf, dan zal ik leren vechten voor mijn vaderland”, aldus de verklaring.

Loopgraven

Nyirenda zou volgens Concord op 22 september „als eerste uit de loopgraven zijn gestormd op de vijand af” en „als held” op het slagveld zijn gestorven. De Zambiaanse regering werd door Moskou op de hoogte gesteld van het overlijden, maar kreeg geen antwoord op de vraag hoe Nyirenda in Oekraïne terechtgekomen was.

De familie van de in de Zambiaanse hoofdstad Lusaka geboren Nyirenda twijfelt aan het verhaal. „Wij willen weten hoe het kan dat hij werd gerekruteerd zonder dat zijn familie op de hoogte werd gesteld. Werd hij misschien gedwongen?”, zei zijn oudere zus Muzang’alu Nyirenda half november in een gesprek met de BBC. Zij vreest dat haar broer door leden van Wagner werd misleid en gebruikt.

De afgelopen maanden kwam er steeds meer informatie naar buiten over hoe Wagner en Prigozjin zelf gevangenen ronselen in Russische strafkampen. In ruil voor deelname aan de ’operatie’ zou hun vrijheid in het vooruitzicht worden gesteld. Desertie wordt door Wagner echter hard bestraft, zo blijkt uit berichten over executies en marteling.

Studie tot ingenieur

Lemekhani Nyirenda vertrok in 2019 naar Moskou voor een studie tot ingenieur. Om zijn studie te bekostigen, werkte hij als koerier. Op een dag werd hij aangehouden door de politie, die een pakket drugs vond in zijn koerierstas. Hierop werd Nyirenda tot negen jaar strafkamp veroordeeld. Volgens zijn familie heeft hij altijd volgehouden dat hij niet wist dat er drugs zaten in het pakket dat hij vervoerde.

Op 31 augustus zou hij voor het laatst contact hebben gehad met zijn familie in Zambia. Hij vertelde hun dat hij niet meer in het kamp verbleef, maar wilde hun niet zeggen waar hij was. „We waren erg bezorgd. We wisten dat hij een gevangene was in een vreemd land waar hij geen rechten had”, zei zijn zus tegen de BBC. De familie wendde zich tot de Zambiaanse autoriteiten, die beloofden zijn verblijfplaats te achterhalen. Enkele maanden later ontvingen zij bericht van zijn dood in Oekraïne.