Bob is terug. En hij vervangt Bob. Na twee onstuimige jaren werd Disney-topman Bob Chapek deze maand aan de kant gezet om plaats te maken voor Bob Iger, de man die tussen 2005 en 2020 al de leiding had over het machtige mediabedrijf. Deze maandag verscheen de 71-jarige Iger op het studioterrein van The Walt Disney Company in Burbank, Californië om te beginnen aan zijn nieuwe klus. Hij plaatste een foto op Twitter van een gebouw op het complex en schreef dankbaar te zijn weer te werken voor Disney. Bij het bedrijf heerst een gevoel van opluchting: Iger heeft dankzij een zeer succesvolle leiderschapsperiode een heldenstatus bij medewerkers. Tijdens een grote bijeenkomst op het hoofdkantoor werd hij dan ook met veel applaus onthaald. De timing van zijn eerste werkdag kon niet veel beter: afgelopen weekend flopte de Disney-animatiefilm Strange World keihard. Het puinruimen kan beginnen.

Ondanks het enthousiasme over de wissel kwam het nieuws als grote verrassing. Het leek zelfs een plotontwikkeling uit Succession. In die serie verloopt de opvolging van een mediatycoon op zijn zachtst gezegd niet soepel. Mensen steken elkaar constant messen in de rug, hopend op een plekje op de troon van de chronisch chagrijnige oude baas Logan Roy. De stoelendans binnen het bedrijf zorgt voor een constant gevoel van chaos, terwijl Roy zijn plek niet opgeeft.

Geklungel in cultuuroorlog-kwestie

Echt gesmeerd loopt het sinds het vertrek van Iger in 2020 dus ook bij Disney niet. Opvolger Chapek was door Iger zelf uitgekozen, maar al snel verschenen berichten in de vakbladen dat Iger daar spijt van had. Nou had Chapek door de coronapandemie en een onrustige entertainmentmarkt sowieso de wind niet mee. Het hielp echter niet dat hij op allerlei andere gebieden de fout inging. Een ruzie met steractrice Scarlett Johansson over gemiste inkomsten werd breed uitgemeten in de media, terwijl hij liep te klungelen in een cultuuroorlog-kwestie. Chapek liet zich uitlokken door de Republikeinse gouverneur Ron DeSantis uit Florida, de staat waar het amusementspark Disney World vele miljoenen bezoekers trekt. De topman sprak zich, na veel twijfel, uit tegen een omstreden wet die voorlichting op lagere scholen over seksuele geaardheid en genderdiversiteit verbiedt. Door het zwijgen kreeg Chapek eerst kritiek van progressieve medewerkers, daarna volgden aanvallen door DeSantis (een slimmere versie van Donald Trump) en zijn achterban.

De druppel voor het Disney-bestuur lijken de meest recente financiële cijfers: de streamingtak verliest nog steeds bakken met geld. Aan Iger de taak om daar snel iets mee te doen. Tijdens de bijeenkomst hamerde hij maandag op twee punten: creativiteit en winstgevendheid. Ook zal hij geen einde maken aan diversiteit, ondanks de druk van radicaal rechts in Amerika. Binnen de verhalen van Disney zitten volgens Iger de kernwaarden inclusie, acceptatie en tolerantie. „En dat kunnen we niet kwijtraken”, zei hij. „We gaan niet iedereen altijd gelukkig maken, en dat gaan we ook niet proberen.” Iger blijft twee jaar en gaat in die tijd op zoek naar een waardige opvolger. Het is te hopen dat hij deze keer een beter exitplan heeft en niet alsnog te lang blijft hangen. Voor je het weet ben je Logan Roy geworden.

Thijs Schrik is film- en serierecensent.

Lees ook de recensie van ‘Strange World’: Disney-animatiefilm ‘Strange World’ is een feest voor het oog