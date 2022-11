Gevangengenomen Wit-Russische oppositiepoliticus opgenomen in het ziekenhuis

Het prominente Wit-Russische oppositielid Maria Kolesnikova, die vorig jaar een celstraf kreeg van elf jaar, is opgenomen in een ziekenhuis in Wit-Rusland. Dat hebben leden van de Wit-Russische oppositie dinsdag op sociale media bekendgemaakt. Kolesnikova zou naar de intensive care worden overgebracht vanwege „nog onbekende redenen”, meldt oppositielid en voormalig presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja op Twitter.

De 40-jarige Kolesnikova is volgens haar advocaat onlangs naar een isoleercel verplaatst. Maandag zou ze zijn opgenomen in een ziekenhuis in de zuidoostelijke stad Gomel. Volgens het Telegram-account van haar man Viktor Babariko heeft Kolesnikova een operatie ondergaan en is haar toestand „stabiel maar moeilijk”. Babariko was zelf ook oppositiekandidaat en werd in juli 2021 veroordeeld voor een gevangenisstraf van veertien jaar. Na zijn veroordeling nam Kolesnikova de oppositie van hem over.

Kolesnikova was in 2020 een naaste campagnemedewerker van de verbannen presidentskandidaat Tichanovskaja en leidde de massale straatprotesten tegen de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko. Die demonstraties ontstonden na de omstreden verkiezingsoverwinning van Loekasjenko, die al 27 jaar aan de macht is in Wit-Rusland en wiens overwinning internationaal als frauduleus wordt gezien, en werden met veel geweld neergeslagen. Kolesnikova werd eind vorig jaar veroordeeld voor het oproepen tot „acties die de nationale veiligheid bedreigen” en het „samenzweren van een staatsgreep”.