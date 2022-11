EasyJet bijna hersteld van coronacrisis

De Britse luchtvaartmaatschappij easyJet heeft zich bijna hersteld van de coronacrisis. Dankzij een recordresultaat in de voorbije zomer kon de budgetmaatschappij haar verlies beperken tot 178 miljoen pond (206 miljoen euro) over het gebroken boekjaar tot en met 30 september. De jaaromzet verdrievoudigde tot 5,8 miljard pond. Een jaar eerder leed esayJet nog ruim 1,1 miljard pond verlies.

EasyJet maakte dinsdag financiële resultaten over de afgelopen twaalf maanden bekend. De maatschappij sprak van een „recordherstel” in een boekjaar dat begon met strenge reisbeperkingen vanwege de omikronvariant van het coronavirus.

De Britse maatschappij is, na luchtvaartgroep Air France-KLM, in grootte de tweede gebruiker van Schiphol. „In de zomer maken wij altijd al de verliezen van de winter goed”, zegt William Vet, verantwoordelijk voor easyJet in Nederland. „Maar dit jaar hebben wij ondanks alle tegenslagen op Schiphol en elders een bijzondere prestatie neergezet.”

Voorrang voor toerist

Vanaf Amsterdam vervoerde easyJet het afgelopen boekjaar 4,4 miljoen passagiers. Dat is vier keer zoveel als het haar ervoor. EasyJet heeft 340 medewerkers op de basis in Amsterdam, met negen toestellen.

Vet zegt dat easyJet de afgelopen zomer in Nederland de meeste passagiers binnen 24 uur een alternatieve vlucht heeft kunnen aanbieden, toen Schiphol vluchten ging annuleren vanwege de drukte en het personeelstekort. Vet gaf daarbij voorrang aan reizigers naar toeristische bestemmingen; hun vluchten schrapte hij niet. Hij annuleerde vluchten naar zakelijke bestemmingen als Londen, Milaan en Genève die easyJet meerdere keren per week aandoet.

Hoeveel financiële schade easyJet heeft geleden door de zomerchaos op Schiphol, is Vet nog aan het becijferen; hij rekent op tientallen miljoenen euro’s. Die zal easyJet proberen te verhalen op Schiphol. Vet noemt het positief dat de interim-directeur van Schiphol, Ruud Sondag, met name is aangesteld om de operationele problemen op de luchthaven te verhelpen. De easyJet-directeur gaat ervan uit dat Schiphol komend jaar de problemen heeft opgelost.

Tickets duurder

Het aantal boekingen voor de komende maanden ligt volgens Vet op het niveau van 2019, voor de pandemie. Dat geldt zowel voor meer toeristische bestemmingen als voor het zakelijk vliegverkeer. Tickets worden wel duurder; easyJet rekent onder meer de gestegen brandstofprijzen, de hogere tarieven die maatschappijen op Schiphol moeten betalen en de tickettaks door.

Net als andere luchtvaartmaatschappijen hekelt Vet de „overhaaste beslissing” van het Nederlandse kabinet om vanaf volgend jaar het maximale aantal vliegbewegingen op Schiphol te beperken. Als je de geluidsoverlast wil beperken, kan je volgens Vet beter kijken naar het gebruik van stillere vliegtuigen.