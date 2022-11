De film ‘R.M.N.’ is een scan van een dorp, Roemenië en Europa

Matthias (Marin Grigore), een Roemeense gastarbeider in een abatoir te Regensburg, geeft zijn Duitse voorman een kopstoot als die hem ‘schijtzigeuner’ noemt. Einde dienstverband: hij vlucht terug naar de Karpaten. Maar waarom werd Matthias zo boos? Omdat de voorman op hem neerkeek of omdat hij zelf op zigeuners neerkijkt?

R.M.N. gaat over identiteit: over de eigen groep en de anderen. Het is een sterke, zij het niet de sterkste film van Cristian Mungiu, bekend van abortusfilm en Gouden Palm-winnaar 4 Maanden, 3 Weken en 2 Dagen (2007) en Bacalaureat (2019), een subtiele ontleding van corruptie.

R.M.N. is Roemeens voor MRI: Matthias scrollt soms door de hersenscan van zijn zieke vader die hij op zijn mobieltje opsloeg. Eigenlijk gaat dit over zijn eigen hersenpan: hij is een conservatieve en eenvoudig te beïnvloeden alleman. Zijn huwelijk met Ana (Macrina Barladeanu) is kil en liefdeloos, Matthias is verliefd op Csilla (Judith State). Zij speelt ’s avond continu Yumeji’s Theme uit Wong Kar-Wai’s In The Mood For Love op haar cello – onvervuld verlangen. Haar relatie met ongelikte beer Matthias is het zwakste punt van R.M.N.

Problemen zijn er rond Matthias’ zoontje Rudi, die in het bos iets ergs zag en sindsdien niet wil praten. In dat donkere bos krijgt dit dorpsverhaal onverwachte magisch-realistische accenten; het staat voor de grote, onbekende buitenwereld, vol monsters en gevaren. De link met een plot over de schuifpuzzel van migratie ligt dan voor de hand. Roemenen werken in Duitsland, dus importeert de lokale broodfabriek gastarbeiders uit Sri Lanka. Het resultaat is een golf volkswoede waar notabelen lafjes in meedeinen.

Lees ook een interview met regisseur Cristian Mungiu

Zo groeit R.M.N. uit tot een scan van een dorp, Roemenië en Europa. Je kan eenvoudige mensen populisme en fascisme verwijten; je kan ook de sociale ontwrichting ten gevolge van de huidige mondiale arbeidsverdeling onder ogen zien. Problemen die je niet moet ‘fixen’ maar oplossen.

Bekijk een overzicht van onze recensies over film

Drama R.M.N. Regie: Cristian Mungiu. Met: Marin Grigore, Judith State, Macrina Barladeanu. Lengte: 127 min. ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven