Belgische toezichthouder doet huiszoeking bij DPG Media om mogelijke ‘afstemming’ bezorgcontracten

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft maandag een serie huiszoekingen gedaan bij Belgische mediabedrijven, waaronder het Antwerpse hoofdkantoor van het mediaconglomeraat DPG Media. Dat blijkt uit een persbericht van BMA en dat bevestigt DPG Media aan NRC. DPG Media is in België uitgever van onder meer De Morgen en in Nederland van de Volkskrant, AD, Trouw, en Het Parool.

De BMA vermoedt dat DPG Media betrokken is bij „afspraken of onderling afgestemde feitelijke gedragingen” wat betreft de aanbestedingsprocedure voor bezorging van kranten en tijdschriften. De huiszoeking is de eerste stap in een groter onderzoek, meldt de BMA in het persbericht. Hoelang dat gaat duren is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van BMA zegt tegen NRC desgevraagd niet prijs te willen geven welke andere bedrijven onderzocht worden, omdat dat „te gevoelig” ligt. DPG Media benadrukt mee te werken aan het onderzoek.

Momenteel heeft het Belgische Bpost het bezorgcontract voor DPG Media in handen. Op 24 oktober deed de directeur van Bpost, Dirk Tirez, een stap opzij naar aanleiding van een intern onderzoek dat elementen aan het licht bracht die mogelijk wijzen op „schendingen van corporate policies van de vennootschap en van toepasselijke wetgeving”, aldus de BMA. Medewerkers zouden zich schuldig hebben gemaakt aan „wanpraktijken”, aldus de waakhond. Bij Bpost zelf is maandag geen inval geweest.