Australisch kabinet begint lobby tegen Unesco-advies bedreigde status Great Barrier Reef

De Australische milieuminister Tanya Plibersek heeft dinsdag gezegd dat haar kabinet een lobby begint tegen het advies van Unesco om het Great Barrier Reef in het noordoosten van het land een bedreigde status te geven. Dat schrijven internationale persbureaus. Een Unesco-onderzoeksteam concludeerde maandag in een rapport dat het rif in de lijst van bedreigd werelderfgoed moet worden opgenomen. Plibersek vindt dat het oordeel de inspanningen van het nieuwe linksere kabinet, dat sinds zijn aanstelling in mei geïnvesteerd heeft in de bescherming van het rif, tekort doet.

„We zullen heel duidelijk maken aan Unesco dat het niet nodig is om het Great Barrier Reef er op deze manier uit te pikken”, zei Plibersek volgens persbureau AP in een persconferentie. Eerdere keren dat Unesco werelderfgoed een bedreigde status gaf, was dat omdat meer overheidsinvesteringen of -maatregelen nodig waren. Die zijn er volgens de minister gekomen. Het Unesco-advies zou nog uitgaan van de situatie onder het vorige, conservatieve kabinet. „Als het Great Barrier Reef in gevaar is, dan is elk koraalrif ter wereld in gevaar, dan lopen de meeste werelderfgoedlocaties over de hele wereld gevaar door klimaatverandering.”

Plibersek plaatste dinsdag een serie tweets over de maatregelen die haar kabinet heeft genomen om het rif te beschermen. „We investeren een recordbedrag van 1,2 miljard dollar om activiteiten ter bescherming te stimuleren”, schrijft ze. Dat geld gaat onder meer naar projecten die de waterkwaliteit moeten bevorderen en plastic uit het rif halen.

In het op maandag verschenen rapport schreef Unesco, dat het koraalrif ruim een week onderzocht, te erkennen „klimaatverandering een wereldwijde dreiging is”, maar dat snel handelen in dit specifieke geval noodzakelijk is. Een reeks aanbevelingen, waaronder de aanpak van bepaalde soorten visserij, kunnen het vermogen van de staat om de natuur te behouden „drastisch verbeteren”.