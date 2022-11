In het Tweede Kamerrestaurant waar alleen Kamerleden, ministers en staatssecretarissen mogen komen, net achter de grote debatzaal, staat een tafel die eruit ziet als een koe. Op het blad ligt een roodbonte koeienhuid, de poten zijn omwikkeld met koeienhuid, ze hebben ‘hoeven’. De tafel staat op een stukje groen tapijt. Op dinsdagmiddag, vorige week, zitten daar Caroline van der Plas van BBB en Christine Teunissen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren zolang Esther Ouwehand ziek is. Teunissen zit er voor het eerst, ze had de tafel met koeienhuid altijd vermeden. „Zij is al dood hoor”, zegt Van der Plas. „Daar hoef je je niet meer druk over te maken.”

De zondag ervoor, op een partijcongres, heeft Christine Teunissen BBB „een gevaar voor dieren, natuur en milieu” genoemd. Ze zegt ook dat BBB „staat voor elk jaar zeshonderd miljoen dieren doden in slachthuizen”. De zaal vindt het geweldig. Maar Van der Plas, die sinds de zomer wordt bedreigd, vindt het eng. Van allebei hoor ik later over hun gesprek aan tafel, net voor een debat. Teunissen had gezegd dat het haar om BBB ging, ze had Van der Plas niet genoemd. „Mensen zien mij als BBB”, zei Van der Plas. Ze denkt dat er PvdD-kiezers zijn die dieren net zo belangrijk vinden als mensen. En dan was zíj verantwoordelijk voor zeshonderd miljoen doden?

Op dinsdagochtend leidde Caroline van der Plas een havo-scholier rond door het gebouw. In de gang van de Partij voor de Dieren riep een Kamerlid van die partij vrolijk: „Hee, daar is het grote gevaar.” Van der Plas stond met de jongen bij de ‘vegan vleesjurk’ die oud-PvdD-leider Marianne Thieme in 2018 had gedragen op Prinsjesdag. Ze hoorde het niet.

De uithaal naar BBB was nieuws: ‘Fractievoorzitter PvdD richt pijlen op BBB’. In haar werkkamer zegt Christine Teunissen dat ze de verschillen tussen haar partij en BBB wilde „markeren”. Zoals partijen dat doen in een campagne, de Provinciale Statenverkiezingen zijn in maart. In het restaurant had ze gezien dat haar woorden Van der Plas hadden geraakt en dat was niet de bedoeling. „Het gaat ons om de inhoud. BBB staat voor een programma dat de bioindustrie in stand houdt.” Ze beseft, zegt ze, dat Van der Plas „misschien wel gevaar loopt”. „Maar dat geldt ook voor ons, als je kijkt naar de boerenprotesten en wat daar wordt gezegd.”

Aan de ondertiteling van de speech op YouTube is te zien dat een eerdere versie scherper was. BBB is daar nog „de zoetgevooisde partij” die „met landbouwsprookjes” een gevaar is. Het gaat ook over „de partijleider” die BBB had opgericht als „tegenhanger” van de PvdD. Dat je het kunt lezen, is een vergissing.

Haar volgende optreden zal niet voorzichtiger zijn, zegt Christine Teunissen. „We moeten wél kunnen laten zien waar die partij naartoe wil met dit land.”

Deze week praat ze weer met Caroline van der Plas, dat hebben ze afgesproken. „Maar niet aan die koeientafel.”

