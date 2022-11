Aanleiding voor de onrust is de brand in een appartementencomplex in de stad Ürümqi, in de provincie Xinjiang. Bij de brand kwamen tien mensen om het leven. Volgens critici maakten de coronamaatregelen het moeilijk voor hulpdiensten om de brand te blussen, onder meer omdat inwoners hun huizen niet mochten verlaten. De stad van ruim 3,5 miljoen inwoners was tegen die tijd honderd dagen in een strenge lockdown. Foto Thomas Peter/Reuters