Onlangs deed president Joe Biden op zijn wereldreis Cambodja aan, waar hij de topconferentie van de Asean-landen bijwoonde. Bij die gelegenheid maakte hij een typische Joe Biden-verspreking, waarschijnlijk door een combinatie van zijn levenslange spraakgebrek en vermoeidheid. Hij wilde het gastland bedanken, maar verhaspelde de naam tot Colombia.

Paul Brill is voormalig VS-correspondent.

Alle oneffenheden in zijn publieke optreden maken dat er een geur van meewarigheid hangt rond Bidens presidentschap. Haalt Sleepy Joe, zoals voorganger Donald Trump hem consequent noemde, wel altijd het einde van de werkdag?

Ronald Reagan, die ook niet meer de jongste was toen hij in het Witte Huis zetelde, wist verhalen over zijn slaperigheid te pareren met een briljante kwinkslag: in geval van een crisis moesten ze hem altijd wakker maken „zelfs al is het midden in een kabinetsvergadering”. Zelfs Democraten moesten erom lachen. Het waren minder barse politieke tijden. Voor Joe Biden is de tijdgeest onbarmhartiger.

Maar het zou dom zijn om de beeldvorming van zijn presidentschap te laten domineren door de versprekingen, de momenten van vergeetachtigheid en de ouwelijke tred. Wie daar doorheen ziet, kan moeilijk anders dan erkennen dat er sprake is van een behoorlijk geslaagd presidentschap. Joe Biden zal vermoedelijk niet de geschiedenis ingaan als een van de grote Amerikaanse presidenten, maar voorlopig verdient hij een plaats boven in de middenmoot.

Om te beginnen is hij er, ondanks een fragiele meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en een nog brozere meerderheid in de Senaat, in geslaagd om drie verstrekkende wetten door het Congres te loodsen: het steunprogramma van 1.900 miljard dollar voor herstel van de schade die huishoudens en ondernemingen hebben geleden door de coronapandemie, de infrastructuurwet van duizend miljard dollar en de fondsen voor klimaatverbetering en versterking van de gezondheidszorg ter waarde van 700 miljard dollar. Een zeldzame prestatie. Alleen al met de eerste van de drie wetten, het American Rescue Plan, nam de Amerikaanse overheid een financiële last op haar schouders die even groot is als de som van de twee belangrijkste wetgevende wapenfeiten van Barack Obama: het stimuleringsprogramma na de bankencrisis van 2008/09 en de Affordable Care Act.

Rust en controle

Niet minder belangrijk is dat het Witte Huis weer een redelijke mate van rust en controle uitstraalt. De ministersploeg en de presidentiële staf zijn een oase van stabiliteit na de chaotische Trump-jaren, waarin ontslagen en haastige benoemingen aan de orde van de dag waren. Vriend en vijand weten op hoofdlijnen waar ze aan toe zijn met de regering-Biden.

Lees ook: De oude man in het Witte Huis zal de wereld niet redden

De rust wordt ook bevorderd doordat deze president er geen behoefte aan heeft om de buitenwereld dagelijks te bestoken met opgewonden tweets.

Maar Bidens grootste wapenfeit tot nu toe is de onnadrukkelijke maar standvastige wijze waarop hij vorm heeft gegeven aan het westerse front tegen de Russische invasie van Oekraïne. ‘America is back’, was zijn boodschap aan de bondgenoten toen hij na zijn aantreden in 2021 voor het eerst zijn opwachting maakte op een NAVO-top. Niet alle neuzen in de westerse alliantie stonden toen dezelfde kant op.

Maar toen het erop aankwam en veel Europese hoofdsteden naar adem hapten, lieten de Amerikanen zien wat ze waard zijn. Washington smeedde binnen de kortste keren een trans-Atlantische eenheid die tot op de dag van vandaag standhoudt. Er werden een paar heldere lijnen getrokken die de regering-Biden consequent is blijven volgen: maximale militaire, politieke en economische steun aan Oekraïne teneinde het land in staat te stellen zichzelf te verdedigen, maar geen rechtstreekse confrontatie tussen NAVO en Rusland; onomwonden veroordeling van de barbaarsheid van de Russische agressie, maar geen escalatie in reactie op ronkende Russische dreigementen; geen diplomatieke initiatieven ten behoeve van een bestand buiten de regering in Kiev om (al zijn er ongetwijfeld back channel-contacten om te peilen hoe de vlag er in het Kremlin bijhangt).

Terloops toonden de VS zich eens te meer de ‘indispensable nation’ zoals de vroegere minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright haar land ooit noemde. Cruciaal militair materieel komt uit de Amerikaanse wapendepots. Van alle militaire, economische en humanitaire hulp aan Oekraïne nemen de VS het leeuwendeel voor hun rekening, aanzienlijk meer dan de EU en Groot-Brittannië tezamen.

Dat Oekraïne de Russische opmars tot staan heeft weten te brengen en zelfs terrein heeft heroverd, is natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de onverzettelijkheid en vindingrijkheid van de Oekraïners. Maar zonder de vaste strategische hand van Joe Biden zou het hen niet zijn gelukt.

Nodige misgrepen

Dit alles kan niet verhullen dat de conduitestaat van de regering-Biden ook de nodige minpunten en misgrepen telt. En uiteraard kunnen aan behaalde resultaten geen garanties voor de toekomst worden ontleend. Oekraïne gaat een zware, ongewisse winter tegemoet. De Democraten hebben de tussentijdse verkiezingen onverwacht goed doorstaan – sinds John Kennedy heeft geen president bij zijn eerste midterms zo weinig verlies geleden – maar de Republikeinen hebben wel de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en kunnen Biden het leven behoorlijk zuur maken. Trump blijft als stoorzender en vertolker van onvrede een factor van betekenis.

Zijn enorme politieke ervaring en zijn non-trumpiaanse persoonlijkheid hebben zich uitbetaald

Maar voor meewarigheid over Biden is weinig reden. In januari 2021 schreef ik: „Eigenlijk is deze 78-jarige president de juiste man op het juiste moment.” Die stelling baseerde ik op zijn enorme politieke ervaring, zijn affiniteit met bestuurlijke processen en zijn non-trumpiaanse persoonlijkheid.

Die eigenschappen hebben zich uitbetaald – en kunnen ook de komende twee jaar nog zeer van pas komen. Uiteraard moet worden betwijfeld of ze ook voldoende zijn om Joe Biden aan een tweede ambtstermijn te helpen, want voor een campagne is een mate van alertheid en energie vereist die hij op zijn leeftijd ten ene male mist. Maar dat is een ander verhaal.