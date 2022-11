Voltallig bestuur Juventus stapt op vanwege onderzoek naar fraude

De voltallige bestuurstop van de Italiaanse voetbalclub Juventus is maandag opgestapt. Dat meldt de club in een verklaring. Een onderzoek naar fraude van het Openbaar Ministerie van Turijn vormt de oorzaak van het vertrek.

De club wordt verdacht van mogelijke fraude met de boekhouding en onregelmatigheden bij transfers. Het gaat om een bedrag van 115 miljoen euro aan fictieve waarderingen van spelers. Onder de naam ‘Prisma’ wordt het onderzoek gedaan. De Italiaanse beurswaakhond CONSOB doet onderzoek naar de jaarrekeningen van de club uit 2019,2020 en 2021.

Door toenemende druk op het bestuur werd een spoedvergadering gehouden. Daarin maakte de raad van bestuur bekend dat ze opstappen. Onder hen zijn onder meer voorzitter Andrea Agnelli en vicevoorzitter Pavel Nedved. Agnelli behoort tot de familie die het industriele concern en autofabrikant FIAT heeft opgericht. Zij bezitten het grootste gedeelte van de Juventus-aandelen. Algemeen directeur Maurizio Arrivabene is gevraagd aan te blijven om de lopende zaken af te handelen.

„We staan voor een delicaat moment en het bereiken eenheid is mislukt. Het is beter om allemaal samen te vertrekken en een nieuw team de kans te geven het roer om te gooien”, reageerde Agnelli in een brief gericht aan alle werknemers van Juventus, die deels gepubliceerd werd door La Gazzetta dello Sport.

Andrea Agnelli

Agnelli werd in 2010 aangesteld als voorzitter van de Italiaanse club. In de twaalf jaar dat de ‘Oude Dame’ onder zijn leiding stond behaalde de club negen opeenvolgende landstitels. Dit jaar kent Juventus een minder goed seizoen. De club staat derde in de Italiaanse competitie en overleefde de groepsfase van de Champions League niet. De club meldde in september een recordverlies van 254,4 miljoen.