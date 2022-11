Twee Nederlanders aangehouden in Dubai, ‘betrokken bij grootschalige drugshandel’

In Dubai zijn twee mannen met de Nederlandse nationaliteit aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel, zo meldt het OM maandag. Het gaat om een 37-jarige man die naast de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit heeft en een 40-jarige man die ook over het paspoort van Bosnië-Herzegovina beschikt. De Nederlandse autoriteiten zullen voor beide verdachten een uitleveringsverzoek doen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waarmee het vorig jaar een uitleveringsverdrag sloot voor delicten waarop een celstraf van minimaal een jaar staat.

Beide mannen werden aangehouden in een grootschalige, door Europol gecoördineerde internationale operatie waarbij ook politie- en justitiediensten uit Spanje, Frankrijk, België, de VAE en de Verenigde Staten waren betrokken. In totaal werden bij Operation Desert Light 49 verdachten aangehouden. Europol stelt dat de aanhoudingen het commando- en controlecentrum en de logistieke infrastructuur van een „superkartel” in de drugshandel raakten, dat zo’n derde van de totale cocaïnehandel in Europa controleerde.

Volgens het Nederlandse OM is de 37-jarige aangehouden man betrokken bij de invoer van duizenden kilo’s cocaïne in Nederland in 2020 en 2021. Hij wordt onder meer vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van grote hoeveelheden geld en het bezit van vuurwapens. De man wordt verdacht van „een belangrijke coördinerende rol” bij de invoer van cocaïne uit voornamelijk Zuid-Amerika via de havens van Antwerpen en Rotterdam. Sinds april 2022 stond hij via Interpol internationaal gesignaleerd.

De 40-jarige man wordt ervan verdacht een leidende rol te hebben gespeeld bij onder meer de invoer van een partij van ongeveer 1.800 kilo cocaïne. Die zou in 2020 via de haven van Hamburg zijn ingevoerd met Nederland als bestemming. Op basis van versleutelde berichten wordt hij ook verdacht van de invoer van bijna achtduizend kilo in grondstoffen voor de productie van amfetamine, beter bekend als speed: een verslavend middel dat de waakzaamheid bevordert en ook als doping in sport wordt gebruikt.