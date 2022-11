Speelgoed voor Sinterklaas of Kerst te duur? Dan maar ruilen

In de kantine van de Haarlemse korfbalvereniging Aurora zijn vandaag de tafels bij elkaar geschoven. Er hangen slingers. Niet voor de sport, maar voor een speelgoedruilbeurs. Uit de speakers klinkt muziek: ‘Dit is een noodgeval! Help ons uit de brand’, zingen de mannen van Goldband. Door de klapdeuren komen mensen, vooral vrouwen, binnen met speelgoed. De één brengt een paar boeken en een spel mee, een ander heeft vier kratten vol. Vrijwilligers bekijken het speelgoed: het moet schoon, netjes en heel zijn. Alles wordt gecategoriseerd naar waarde. „Voor elk stuk dat je inbrengt, mag je een ander stuk speelgoed met een vergelijkbare waarde meenemen”, zegt Marsha Homburg, die deze ruildag organiseert.

Dit doet ze sinds 2018, en elk jaar wordt het drukker. Dat merken ook organisaties die mensen met minder geld helpen met cadeaus voor de feestdagen, blijkt uit een rondgang langs tien organisaties, waaronder Stichting Sinterklaas Kapoentje, Stichting de Lieve Sint en Sinterklaas Voor Ieder. Feestmaand december is altijd al duurder, maar door hoge energierekeningen, duurdere boodschappen en andere stijgende prijzen, hebben meer gezinnen het financieel lastiger. Willy Driessen, secretaris van Stichting Speelcadeau: „Vorig jaar waren er 1.500 kinderen ingeschreven, nu zijn dat er tegen de 1.700. Ouders die het krap hebben, mogen bij ons speelgoed ophalen.” Ze ziet nog een verandering: ook ouders uit de middenklasse kloppen aan. „Ik heb huilende ouders in de winkel die zeggen: ‘Ik wist niet hoe ik het moest doen dit jaar’.” Het is heel druk, zegt ze. „Helaas. We hopen altijd dat we overbodig zijn.”

Lichtblauwe loopfiets

Eva Smits (25) is een van de moeders die bij de Haarlemse speelgoedruilbeurs spullen inbrengen. De tafels liggen vol – Electro, een boerderij met dieren, een Ravensburger-puzzel in de verpakking, pokémons, een zeemeerminhanddoek, een houten telraam, een volle mand gelabeld ‘Schoencadeautjes’, een houten tractor. En het pronkstuk van vandaag: een hippe, lichtblauwe loopfiets.

Foto Jessica Nap

Smits vertelt dat zij en haar partner Iggy Uiterwaal al in september concludeerden: „Dit jaar kunnen we niet Sinterklaas én Kerst vieren met cadeaus.” Ze zijn gewend beide feesten uitgebreid te vieren en waren van plan dat voor hun dochter van anderhalf jaar ook te doen. „Maar daar hebben we het geld even niet voor – het leven, de huur en de boodschappen zijn te duur.” Ze hoopt op de ruilbeurs educatief speelgoed te vinden, zegt ze, „zodat we de zak van Sinterklaas voor mijn dochter goed kunnen vullen zonder er veel geld aan uit te geven”.

Ook Stichting Sinterklaas Kapoentje ziet „een enorme toeloop van kinderen”, zegt vrijwilliger Chantal van Doorn uit Amersfoort. „Gemiddeld helpen we rond de feestdagen 140 kinderen, nu zijn dat er ruim 200. Wij vragen om een verlanglijstje en zorgen voor een cadeau ter waarde van 35 euro dat op dat lijstje staat. Het cadeau wordt ingepakt en in een jute zak geleverd met pepernoten, een chocoladeletter, mandarijntje en chocolademelk.”

Middenklasse

Bij Nationaal Fonds Kinderhulp, een landelijke stichting voor kinderen die opgroeien in armoede, is voor meer dan 50.000 kinderen een aanvraag voor een sinterklaascadeau gedaan. „Dat is tot nu toe een lichte toename, maar we verwachten dat er nog meer verzoeken binnenkomen”, zegt woordvoerder Irene Boersma. Of de stijging wordt veroorzaakt doordat ook mensen uit de middenklasse zich dit jaar bij hun melden, weet ze niet. „De aanvragen komen binnen via hulpverleners. Zij bepalen of iemand het nodig heeft, wij beoordelen dat niet.” Ze merkt wel dat de donaties achterblijven, „omdat donateurs ook minder te besteden hebben”. Met de donaties koopt de stichting cadeaubonnen in waarmee ouders online een cadeau kunnen kopen ter waarde van 25 euro.

Donaties bij hulpfonds blijven achter: ook donateurs leveren in

Bij speelotheek Pip & Zo in Dordrecht, waar mensen met een abonnement speelgoed kunnen lenen, werden „opvallend veel jonge gezinnen tegen het eind van het jaar lid”, zegt Bianca Pipping. Zij is ook coördinator van de speelgoedbank in Drechtsteden, waaraan particulieren en bedrijven doneren. „Het beste speelgoed gaat naar mensen in armoede en wat er daarna overblijft verkopen we in een tweedehandsspeelgoedwinkel. Daar was het ook drukker dit jaar dan anders in de aanloop naar Sinterklaas. In de winkel is de omzet gestegen.”

Dat ouders op zoek zijn naar andere manieren om hun kinderen met Sinterklaas en Kerst cadeaus te kunnen geven, merkt ook Elif Algu, bedenker van ruilconcept Swap Sint. „Dit jaar worden veel meer ruilmarkten georganiseerd dan voorgaande jaren. In het hele land, op scholen, bij sportclubs, mensen thuis, in buurthuizen. Door cadeaus te ruilen, compenseren mensen de energieprijzen een beetje.”