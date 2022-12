Portugal plaatst zich voor knock-outfase dankzij Bruno Fernandes

Portugal heeft zich geplaatst voor de knockout-fase van het WK door Uruguay met 2-0 te verslaan. De Portugezen gaan na twee gewonnen wedstrijden aan leiding in groep H, waar Uruguay met 1 punt onderaan staat. Vrijdag moeten de Zuid-Amerikanen winnen van Ghana om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

Vanaf het begin lag het tempo hoog in het Lusail-stadion, met een dominerend Portugal, dat via William Carvalho de eerste kans van de wedstrijd kreeg. Na een half uur was Uruguay dicht bij de openingstreffer via middenvelder Rodrigo Betancur, die na een indrukwekkende rush op doelman Diogo Costa stuitte.

Regenboogvlag

Na rust was het na vijf minuten al spektakel, al was dat niet vanwege een voetbaltechnische reden. Een man rende het veld op met een regenboogvlag, terwijl hij een shirt met teksten voor Oekraïne (‘Save Ukraine’) en Iran (‘Respect for Iranian Women’) droeg. Hij werd snel van het veld gedragen en enkele minuten later was het Portugal dat op voorsprong kwam, toen een voorzet van Bruno Fernandes in een keer het doel in draaide.

Uruguay moest nu scoren en dat zorgde voor meer dreiging voor het Portugese doel, met een schot van Maxi Gómez op de paal als hoogtepunt. Portugal hield echter stand in de slotfase en verdubbelde de voorsprong in de blessuretijd via een penalty van uitblinker Bruno Fernandes, na hands van José María Giménez.

