Oud-minister Martin van Rijn voorzitter onderzoek misstanden binnen publieke omroep

Oud-minister Martin van Rijn is aangewezen als voorzitter van de onafhankelijke commissie die grensoverschrijdend gedrag binnen de publieke omroep gaat onderzoeken. Dat maakte de NPO maandagochtend bekend in een persbericht. Samen met drie andere leden zal Van Rijn het onderzoek sturen.

Van Rijn (PvdA) was van 2012 tot 2017 staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en was in 2020 van maart tot en met juli tijdelijk minister voor Medische Zorg en Sport. Sinds 1 september 2020 is Van Rijn onder meer voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag, zal de commissie als onafhankelijk adviseur bijstaan.

Onveilige werksfeer

Ook meldpunt Mores, voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector, zal de onderzoekscommissie bijstaan. Voor het eerste deel van het onderzoek wordt gekeken naar de oorzaken van grensoverschrijdend gedrag, zoals de competitieve omgeving en de effecten van tijdelijke contracten en het werken met freelancers. Voor het tweede deel wordt gekeken in welke vorm er sprake was van grensoverschrijdend gedrag, welke signalen hierover waren en wat daarmee is gebeurd. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2023 verwacht.

Het onderzoek is ingesteld nadat de Volkskrant een artikel publiceerde waaruit bleek dat er jarenlang sprake was van een onveilige werksfeer bij De Wereld Draait Door. Zowel presentator Matthijs van Nieuwkerk als meerdere eindredacteuren zouden hieraan hebben bijgedragen. BNNVARA zou hier verschillende signalen over hebben ontvangen, maar had niet ingegrepen. Na de berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag binnen het tv-programma zijn nog meer meldingen binnengekomen over andere programma’s en omroepen, waarna de NPO besloot om het onderzoek te verbreden naar de hele publieke omroep.

Lees ook: De machtsongelijkheid op de werkvloer is groot in Hilversum