Hij ging met mij mee op reis, Hans Magnus Enzensberger, toen ik in 1990 rondtrok door Europa, dat net geheelde continent, dat ineens een oostflank bezat. Niet mooier maken dan het is: Enzensbergers boek ging mee, Ach, Europa!, dat in Duitsland al in 1987 was verschenen, twee jaar voor die Wende. De vorige week overleden Enzensberger (1929-2022) had dat herenigde Duitsland voorzien, zonder daar zoetsappig over te doen, want het kostte hem geen moeite fricties te ontwaren waardoor ‘Ossies’ en ‘Wessies’ nog lang van elkaar gescheiden zouden blijven.

32 jaar geleden, tijdens mijn Europareis in 1990, werd mijn enthousiasme voortdurend getemperd door de toon van Enzensberger. Hij was inmiddels een middelbare man, die met argwaan keek naar elke politieke utopie, ook naar die van mij, de liberale.

Ooit gold Enzensberger als radicaal-links in het Duitsland van Adenauer (jaren 50), want in dat land daar stikte het nog van de nazi’s op hoge posities, en anders was er wel die autoritaire, geen tegenspraak duldende sfeer die, als we de berichten mogen geloven, nu vooral te vinden is in de televisiewereld.

‘Deutschland, Deutschland über alles’ wilde Enzensberger veranderen in ‘Deutschland unter anderem’.

Maar naarmate hij ouder werd, durfde Enzensberger zich speelser op te stellen. Een van zijn essaybundels draagt de programmatische titel Lof van de inconsequentie: de man slaagde erin zijn vaste lezersschare niet naar de mond te praten, maar telkens weer te verleiden het hoofd boven het zelf gegraven schuttersputje uit te steken. Je kon geen volgeling van Enzensberger zijn, want dan tolde je hoofd en werd je misselijk van al die onverhoedse bewegingen.

Enzensberger werd mijn uitbestede geweten: zodra ik aanstalten maakte ergens iets enorms over te beweren, wilde ik toch eerst even Enzensberger lezen.

En het was geen mildheid, hè, die bij hem toesloeg, het tegendraadse bleef zijn richtsnoer. Hij dacht voorbeeldig tegen zichzelf in.

Wat ik bewonder in de man: zijn ontembare, bijna alcoholische lust tot schrijven. Hij was daarin niet eenkennig, niet van één wijnsoort: hij schreef gedichten, hoorspelen, kinderboeken, essaybundels, toneelstukken, filosofische traktaten, romans. Echt een woordkunstenaar, zo iemand die ervan uitgaat dat alles minder hopeloos is als de zaken tenminste goed worden verwoord. Verbale hygiëne, daar deed-ie aan.

Ik heb Enzensberger nooit in levende lijve ontmoet, maar toen ik las dat hij dood was, ontstond er even paniek. Tot wie moet ik me nu wenden in geval van verwarrende geestelijke zaken? Er is een morele steunpilaar weggevallen.

Enzensberger was iemand „die liever over woorden besliste dan over mensen”, om het in de woorden van collega-schrijver György Konrád te zeggen. Het bazige bewaarde hij voor zijn eigen bladzijdes.

