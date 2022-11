‘Met een baan bij een ngo is een huis kopen lastig’

in

‘Ik heb in het verleden veel vrijwilligerswerk gedaan en dit is mijn derde baan in de ngo-wereld. Ik was altijd al geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken. Ik werk nu voor een ngo die Rotterdamse jongeren ondersteunt in zelfredzaamheid. Het verbaast me hoeveel jongeren al vroeg in de schulden zitten, maar het is ook begrijpelijk als je niet leert hoe je bijvoorbeeld moet omgaan met kopen op afbetaling. Vervolgens staat het incassobureau voor de deur, terwijl geen hulp wordt geboden om de oorzaak van de schulden op te lossen.

„Soms twijfel ik of ik bij een commerciële partij niet meer impact kan maken. Bij een ngo is het altijd heel hard werken voor subsidie en wat je kunt doen, is beperkt. En er zijn zoveel interessante bedrijven en corporaties die zich ook inzetten in het sociale domein – daar zou ik af en toe wel even om de hoek willen kijken.

„Bovendien zou ik dan ook meer verdienen. Niet dat dit het belangrijkste is, maar als ik op deze toer doorga, kan ik nooit een huis kopen. Tenzij ik een partner krijg, maar ik vind het echt onzin om daarvan afhankelijk te zijn. Het lijkt wel alsof je bij maatschappelijke beroepen altijd te weinig betaald krijgt. Ik heb leeftijdgenoten die eenzelfde soort opleiding hebben gevolgd en die bij meer commerciële partijen 1.000 tot 2.000 euro netto per maand meer verdienen.”

‘Het kostte me veel moeite een huis in Rotterdam te vinden. Ik schreef me bij zeven particuliere makelaars in en via een van hen was het na uitgebreid zoeken eindelijk raak. Nu heb ik een appartement van 60 vierkante meter gevonden, en woon ik voor het eerst op mezelf. Daarvoor had ik altijd huisgenoten, wat heel gezellig was, maar inmiddels was het echt tijd voor mijn eigen plek. Mijn nieuwe huis is niet je van het: het is oud en tochtig, maar ik ben er wel trots op. De huur is 900 euro exclusief, maar er zit een kleine berging bij die ik verhuur aan buren, dus komt het neer op 865 euro per maand.

„Ik heb een paar jaar geleden voor gas een vast tarief afgesloten, dus nu betaal ik 83 euro per maand, tegenwoordig echt een luxe. Het contract loopt nog iets langer dan een jaar, dus daarna moet de oorlog in Europa wel voorbij zijn.

„Ik vind het lastig dat je aan het einde van de maand je salaris krijgt, en dat de vaste lasten daar dan in plukjes vanaf gaan. Waarom gebeurt dat niet allemaal op dezelfde dag? Dat is veel overzichtelijker. Ik ben echt niet van gisteren en houd mijn administratie goed bij, maar als ik bijvoorbeeld een nieuwe winterjas wil kopen en af en toe naar de film of het theater wil, moet ik wel goed kijken op welk moment in de maand ik wat kan doen.”

Netto-inkomen: 2.500 euro per maand Vaste lasten: wonen 965 euro; mobiele telefoon, internet en televisie 75 euro; verzekeringen 165 euro; motor 25 euro; boodschappen 250 euro; abonnementen 27 euro; sport 40 euro; studieschuld 100 euro Sparen: ongeveer 100 euro per maand Laatste grote aankoop: vakantie naar Schotland 800 euro

