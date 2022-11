Vol verwachting keek zij mij aan. Een klein meisje met vlechtjes. „In jouw tuin woont een egel? Mag ik hem zien?” „Dat lukt niet”, zei ik, „de egel houdt een winterslaap.” Het meisje keek teleurgesteld. „De hele winter lang?” Ik had het gevoel tekort te schieten: „Weet je wat, als je heel stil bent, kun je hem misschien horen snurken.” Het meisje sloot haar ogen om goed te kunnen horen. Toen zij haar ogen weer opende, glansde haar gezicht. „Ik hoorde hem ademhalen”, zei ze fluisterend. „Je kunt het horen, wanneer je héél goed luistert.”

