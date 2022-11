Leidse turnleraar die 14-jarig meisje wurgde veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs

De Leidse turnleraar Olivier van de G. (33) is maandag veroordeeld tot twaalf jaar celstraf en tbs voor het dodelijk wurgen van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk. Ook acht de Haagse rechtbank hem schuldig aan het wegvoeren van haar lichaam na haar dood, het plegen van ontucht en het bezit van kinderporno. Het OM had eerder een celstraf van veertien jaar met tbs geëist.

Het lichaam van Esmee werd op 31 december 2021 gevonden in de bosjes van de Melchior Treublaan in Leiden. Een dag ervoor zou ze bij Van de G. thuis zijn geweest, die ze kende als begeleider van haar schoolkamp en trainer van de turnvereniging waar ze lid was. Van de G. verklaarde dat de twee daar ruzie hadden gekregen, wat volgens het OM leidde tot „stoeien”. Op een gegeven moment realiseerde Van de G. dat Esmee niet meer leefde toen hij haar in een wurggreep vast had. Hierop voerde hij haar lichaam uit zijn huis en verwijderde hij naar eigen zeggen alle sporen van haar overlijden en meer dan 25.000 appjes en honderden foto’s van hun samenzijn.

Van de G. stelde zich niet te kunnen herinneren wat er tijdens het stoeien was gebeurd. Volgens het OM was er geen duidelijk motief waarom Van de G. het meisje zou hebben gedood. De rechtbank veroordeelt Van de G. dan ook voor doodslag en niet voor moord. omdat hij geen voorbedacht plan had om het meisje te doden.

Van de G. voelde zich volgens justitie aangetrokken tot kinderen van twaalf tot zestien jaar oud. Ook zijn stoornissen vastgesteld waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Om welke stoornissen het gaat, is niet bekendgemaakt. De officier van justitie achtte een tbs-behandeling noodzakelijk om herhaling te voorkomen. De rechter ging daarin mee.