Ghana te sterk voor strijdbaar Zuid-Korea: 3-2

In een in doelpuntrijke wedstrijd heeft Ghana maandagmiddag met 3-2 van Zuid-Korea gewonnen. Aan de strijdlust van de Aziaten heeft het niet gelegen, maar op de negende speeldag van het WK in Qatar wisten zij na de 3-2 niet meer langs de Ghanese doelman Lawrence Ati Zigi te komen.

Na 24 minuten spelen bracht Mohammed Salisu Ghana van dichtbij op voorsprong. Even leek er sprake van hands, maar de VAR keurde het doelpunt goed: 1-0. Zeven minuten later volgde de tweede treffer. Een lange bal van Jordan Ayew werd fraai binnengekopt door Ajax-aanvaller Mohammed Kudus.

Na de rust probeerde Zuid-Korea de achterstand goed te maken - met effect: in de 58ste minuut viel het eerste Zuid-Koreaanse doelpunt van het toernooi. Minder dan een minuut nadat hij het veld was gekomen, gaf Lee Kang-in een voorzet op spits Cho Gue-sung, die de 2-1 binnen schoot. Drie minuten later viel de gelijkmaker; deze keer kopte Cho een voorzet binnen.

Uiteindelijk kwam Ghana toch langszij. In de 69ste minuut scoorde Kudus zijn tweede goal van de wedstrijd. Het slotoffensief van de Zuid-Koreanen mocht niet baten, waardoor ze na twee wedstrijden op één punt blijven staan. Ghana komt nu naast Portugal in groep H. Beide hebben drie punten, Portugal na een wedstrijd, Ghana uit twee duels. Om 20.00 uur vanavond speelt Portugal tegen Uruguay, dat één punt heeft. Komende vrijdag speelt Ghana tegen Uruguay en neemt Zuid-Korea het op tegen Portugal.

