Het is algemeen bekend dat producten zoals kunstmest en pesticiden de biodiversiteit schaden. Het businessmodel van de bedrijven die deze producten verkopen staat dus lijnrecht tegenover de verduurzaming van de landbouw. Deze bedrijven doen er dan ook alles aan om boeren aan zich te binden. Om dit te doen sturen zij zogenaamde ‘erfbetreders’ op missie naar de boeren; dat klinkt misschien bedreigend, maar gaat er een stuk gezelliger aan toe dan je zou denken. Het zijn mensen die vaak al tientallen jaren bij de boer langskomen, met wie ze warme banden hebben ontwikkeld en bij wie de toch al geïsoleerde boeren hun verhaal kwijt kunnen.

Laura van Bellen is afgestudeerd in Agroecologie aan de Universiteit van Wageningen. Momenteel is ze deelnemer van de Nationale DenkTank 2022 met dit jaar als thema ‘Biodiversiteit’.

In het hoogseizoen komt er gemiddeld één tot twee keer per week iemand langs op het erf. Toch is het niet alleen maar koek en ei, want naar verluidt wordt er met een vleugje jaloezie gegrapt dat boeren op waddeneilanden veel minder last hebben van al die erfbetreders. ‘Lekker rustig.’ Erfbetreders zijn eigenlijk huis-aan-huisverkopers met een dubbele pet. Tijdens de koffie wordt er niet alleen over koetjes en kalfjes gepraat, er worden ook zaken gedaan. De erfbetreder verkoopt producten en geeft er gratis advies bij over hoe en hoe vaak je het product moet gebruiken. Dit is op zich geen probleem. Problematisch is wel dat tot wel 70 procent van de informatiestroom naar boeren bestaat uit het advies van erfbetreders én dat er een verdienmodel schuilgaat achter dit advies.

Miljoenenwinsten

Veel boeren weten overigens wel dat ze een spel met de erfbetreders spelen, maar mede door het gemak waarmee ze deze informatie kunnen vergaren blijft advies van de industrie de norm. Dat terwijl boeren wél moeten betalen voor onafhankelijk advies en hier zelf ook nog het initiatief voor moeten nemen. De beloftes van de bedrijven zijn grotere opbrengsten en gemak, maar een gevolg van hun producten is dat de bodem steeds verder uitgeput raakt en ieder jaar meer kunstmest en pesticiden nodig heeft om voedsel te blijven produceren. Terwijl bedrijven als Agrifirm en Yara in 2021 miljoenenwinsten behaalden (respectievelijk 33 miljoen en 370 miljoen euro) met de verkoop van zaden, kunstmest en pesticiden, hebben veel boeren moeite om financieel het hoofd boven water te houden. Geen wonder dat veel boeren vastzitten in de greep van deze bedrijven.

We moeten af van deze sturing, want die houdt innovatie tegen. Een pootaardappelteler uit Friesland die ik sprak wilde bijvoorbeeld een experiment doen op 3 procent zijn land, waarbij hij bodemschimmels gebruikte in plaats van chemische middelen. Een grote toeleverancier raadde hem dit af omdat het ‘veel te risicovol’ zou zijn. De boer zette het experiment toch voort, en dit was een groot succes. Het volgende jaar deed hij dit experiment op 50 procent van zijn land, en het jaar daarna op de gehele boerderij, waardoor hij de producten van de toeleverancier niet meer nodig had.

Als we de landbouw écht willen verduurzamen, moet de macht van de agrarische industrie aan banden worden gelegd door verkoop en advies los te koppelen. Ook is er momenteel een nijpend tekort aan onafhankelijke bodemadviseurs. Boeren moeten weer toegang krijgen tot gratis onafhankelijk advies, zoals dat vroeger door de overheid bekostigd werd via de Dienst Landbouw Voorlichting. Daarnaast is het noodzakelijk dat langdurige kennisontwikkeling voor boeren wordt gefaciliteerd door de gehele sector. Zo zijn keuzes die boeren maken van belang voor henzelf en voor de biodiversiteit, en niet gebaseerd op het nog verder verhogen van de winsten van de agrarische industrie.