Frictie in de top van FVD: heeft Baudet genoeg van de stijl van Van Meijeren?

Binnen de top van Forum voor Democratie groeit onenigheid over de politieke stijl van de partij. De provocerende retoriek van Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren krijgt intern, en nu ook openlijk, kritiek van partijleider Thierry Baudet.

Baudet deed afgelopen weekend op het partijcongres een oproep aan zijn achterban ver weg te blijven van geweld: „Als er mensen zijn die dat verkeerd hebben begrepen, laat ik dat misverstand uit de wereld helpen: we treden nooit buiten de grenzen van de democratische rechtsstaat. Doe het met beschaving, doe het met argumenten.”

Die boodschap van Baudet was ook voor zijn fractiegenoot Van Meijeren bestemd, zo valt achter de schermen te horen. Die kwam de afgelopen tijd in opspraak met zijn oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid en een filmpje waarin hij de confrontatie zocht met een SBS-journalist. Van Meijeren was maandag niet bereikbaar voor commentaar.

„Er is geen ruzie, dat ik weet”, zegt Baudet tegen NRC. „We voeren wel gewoon een gesprek: shit jongens, zijn we niet ons doel aan het voorbijschieten? De een zegt: we moeten doorbeuken. De ander zegt: we moeten een beetje remmen, bijsturen.” Baudet plaatst zichzelf onomwonden in het laatste kamp. „We merken dat we net iets te veel hebben geduwd, waardoor een grimmig sfeertje is ontstaan.” Debat in zijn partij over de koers is overigens „niet erg”, voegt hij eraan toe.

Meerdere bronnen die NRC sprak zien al langer dat het botst tussen Baudet en Van Meijeren. Een van hen zegt dat meerdere hooggeplaatste partijleden „genoeg” hebben van de stijl van Van Meijeren en dat de boel „ontploft” zou zijn nadat hij eind oktober een filmpje maakte over journalist Merel Ek. Dat zou zonder overleg met de rest van de partij zijn gemaakt. Andere fractieleden kregen pas vlak voor publicatie inzage.

Baudet: niet gelukkig met filmpje

Van Meijeren wilde verhaal halen vanwege een vraag die Ek, politiek verslaggever van Hart van Nederland, eerder voor een tv-uitzending aan hem had gesteld en filmde het gesprek dat volgde met een verborgen camera. Het resultaat zette hij met de titel Rioolratten Ontmaskerd online. Dat filmpje werd breed veroordeeld. Premier Mark Rutte noemde het een „nieuw dieptepunt” voor FVD.

Baudet zegt nu dat hij wist dát er een filmpje zou verschijnen, en dat hij daar zijn akkoord voor had gegeven, maar dat hij zelf niets met de productie te maken had. „Ik was er niet bij betrokken”, verklaart hij. „Het ging gewoon heel snel, ik was iets anders aan het doen.”

Hoewel hij het filmpje „grappig” noemt, is de partijleider achteraf niet gelukkig met de uitkomst. „Met de kennis van nu kun je zeggen: daar hadden we een paar woordjes net even anders moeten doen. De vraag is of we niet onszelf af en toe achter de oren kunnen krabben om het net iets minder provocatief te formuleren.”

Rioolratten Ontmaskerd werd aangekondigd als de eerste aflevering van „een nieuwe serie”, maar er is sindsdien niets van een vervolg vernomen.

FVD heeft vijf zetels in de Tweede Kamer sinds in mei vorig jaar drie fractieleden braken met Baudet. Van Meijeren, Tweede Kamerlid sinds 2021, is uitgegroeid tot een van de bekendste FVD’ers met zijn felle uitspraken binnen en buiten het parlement. Hij treedt op in veel van de filmpjes van de partij en is een graag geziene gast op antiregeringsdemonstraties.

Lees ook: De methode-FVD: schend de normen zonder consequenties

In het parlement groeit ondertussen het ongemak over de manier waarop hij daarbij over de vorm van het verzet en over de rechtsstaat spreekt. Tweede Kamerleden van andere partijen zeggen vaak dat ze zich geïntimideerd voelen door Van Meijeren en dat zijn aanhangers geweld mogelijk niet schuwen.

In een interview dat deze maand verscheen met een Belgische website zei Van Meijeren dat er in Nederland animo is voor een „revolutionaire beweging”. Mensen zouden „bij wijze van spreken naar het parlement [kunnen] trekken en zeggen: we gaan hier niet meer weg totdat de regering weg is”, waarbij dodelijke slachtoffers niet uitgesloten zijn.

In de zomer vertelde hij boeren dat „het ook niet altijd gezond is als er een taboe rust op het gebruik van geweld”. Afgelopen week kon hij onder de demonstranten bij het debat over de digitale euro op veel steun rekenen. Baudet was daar ook aanwezig en constateerde juist dat de „hele schreeuwerige sfeer” hem niet beviel. „Dat helpt ook niet, want het geeft alleen maar de indruk dat mensen onredelijk zijn.”

Op het partijcongres van Forum in Zaandam, waar Baudet zijn oproep deed om geweld te schuwen, kwam Van Meijeren ook aan het woord. Zijn speech kreeg met afstand het grootste applaus van het aanwezige publiek.

Een dag eerder had hij nog een citaat van hoogleraar en senator Paul Cliteur (ook FVD) op Twitter gedeeld: „Wanneer de onderdrukkende maatregelen van de overheid nog een tijdje doorgaan zal dat leiden tot een herleving van de traditie van het natuurrecht: het recht dat hoger is dan het recht van de staat.”

In het congresverslag dat op de website van FVD verscheen, werden tot maandagmiddag de meeste sprekers genoemd, maar niet Van Meijeren. Kort nadat NRC telefonisch vragen aan Baudet stelde over het ontbreken van zijn naam, werd aan het verslag alsnog een zin over het optreden van Van Meijeren toegevoegd.