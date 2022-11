Een gefantaseerde werkelijkheid: fotograferen als een schilder

Andrea, de eigenaar van de Italiaanse bioscoop Il Sogno (De droom) staart afwezig uit het raampje van het hokje van de kassa. Er zijn geen klanten, een kommetje met pistacheschillen verraadt dat het ook eerder niet druk is geweest. Een van de films die op het bordje achter hem worden aangekondigd, is Il viaggio di G. Mastorna – de titel van een nooit voltooid project van Federico Fellini. De tweede T van biglietti (kaartjes) hangt schuin waardoor het woord onderbroken wordt: big lie, lezen we. Op het plankje naast Andrea ligt een tol onder een glas – cinematofielen herkennen het object uit de culthit Inception, de film waarin een tol de hoofdrolspeler duidelijk maakt of hij zich in een droom bevindt. Er zijn roze en er zijn blauwe filmtickets. Op de nagels van Andrea zitten nog wat restjes rode nagellak.

Episode 4 - Cinema Il Sogno: La Luna (2020) van de Haagse kunstenaar Dirk Hardy (1989) zit boordevol verwijzingen en clous. „Andrea is een man die gevangen zit in het keurslijf van hoe een man hoort te zijn”, zegt Hardy. „Hij wil daar stiekem heel graag uit breken. Het liefst vlucht hij in zijn dromen. Ik stel me zo voor dat hij na sluitingstijd in zijn bioscoop een oude film met Sophia Loren voor zichzelf draait. Niet omdat hij haar begeert, maar omdat hij haar wil zijn.”

Andrea is ontsproten aan de fantasie van Hardy, en is een van de personages in zijn tot nu toe tiendelige serie Vivarium, tableaux vivants die zich laten lezen als een soort filmstill. „Elk werk vertelt een eigen verhaal”, zegt Hardy, „en in dat verhaal heeft elk detail een betekenis.”

Hij plaatst de fotomontages in lijsten en kozijnen die hij zelf ontwerpt, met glas ervoor. Een aantal werken heeft zelfs een uitsparing in het glas voor kaartjes en geld. Doordat de beelden aan de achterkant belicht worden en omdat ze een-op-een worden afgedrukt (de personages zijn levensgroot) heb je volgens Hardy „echt een ontmoeting”. „Het is alsof je naar een echt mens in een kassahokje zit te kijken. En je mag gewoon even bij ze naar binnen gluren.”