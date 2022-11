Drie Nederlandse winnaars bij Europese tv-prijs: ‘Verraders’, ‘Hoofdzaken’ en ‘Er zijn grenzen’

Drie Nederlandse tv-programma’s hebben maandag de prestigieuze Europese tv-prijs de Gouden Roos gewonnen. NTR-webserie Er zijn grenzen, waarin vijf jongeren worden gevolgd die seksueel zijn misbruikt, won in de categorie multiplatform series. RTL-serie De Verraders, waarin achttien BN’ers in een Limburgs kasteel om een pot met zilver strijden, werd gekozen als beste realityserie. VPRO-serie Hoofdzaken werd verkozen tot het beste Europese jeugdprogramma van het jaar.

In de serie Hoofdzaken krijgen kinderen een knipbeurt bij kapper Marko. In de kappersstoel vertellen zij hoe ze in het leven staan, wat hun (kop)zorgen zijn en waar ze juist heel blij van worden. Eindredacteur van het programma, Juliëtte van Paridon, noemde de verhalen die de kinderen bij de kapper delen „een spiegel van de maatschappij”. In de categorie het beste Europese jeugdprogramma waren ook Het Klokhuis (NTR) en Hallo, ik heb kanker (EO) genomineerd.

De Rose d’Or-awards, zoals de prijzen officieel heten, worden sinds 1961 uitgereikt. Destijds organiseerde The European Broadcasting Union (EBU) het evenement in het Zwitserse Montreux. Dit jaar vond de prijsuitreiking plaats in Londen. De shortlist was dit jaar door 150 mediaprofessionals uit de internationale televisiewereld samengesteld uit 750 inzendingen.