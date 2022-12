Doelpuntrijke wedstrijd tussen Kameroen en Servië levert geen winnaar op

De wedstrijd tussen Kameroen en Servië heeft geen winnaar opgeleverd. In Al Wakrah speelden de twee landen met 3-3 gelijk. Door die uitslag staat zowel Kameroen als Servië nu op één punt uit twee wedstrijden in groep G, waarin Brazilië het later vandaag nog opneemt tegen Zwitserland.

Na tien minuten kreeg Servië de eerste grote kans van de wedstrijd. Spits Aleksandar Mitrovic ging de een-twee aan met Ajacied Dusan Tadic, kapte Nicolas N’Koulou uit in het Kameroense strafschopgebied en mikte op de paal. Tegen de verhoudingen in kwam Kameroen na een halfuur op voorsprong via Jean Castelletto, die de bal bij de tweede paal binnenliep na een door landgenoot N’Koulou doorgekopte corner.

Kameroen leek met de voorsprong de rust in te gaan, maar in blessuretijd sloeg Servië twee keer toe. Eerst kopte verdediger Strahinja Pavlovic raak uit een vrije trap van Tadic, vervolgens scoorde Sergej Milinkovic-Savic na balverlies door Kameroener Frank Anguissa.

Onana

Het was Mitrovic die kort na rust de 3-1 raak schoot uit een goed lopende Servische aanval. Kameroen, dat zonder de naar verluidt om „disciplinaire redenen” geschorste doelman André Onana aantrad, wist alsnog een punt te behalen door doelpunten van Vincent Aboubakar en Eric Choupo-Moting. Vooral de goal van Aboubakar, een lobje over de Servische keeper, was van grote schoonheid.

Voor Kameroen en Servië wordt het een zware opgave om zich nog te kwalificeren voor de knock-outfase. Om nog kans te maken, moeten beide landen hun laatste groepswedstrijd, aankomende vrijdag, winnend afsluiten. Kameroen speelt die dag tegen Brazilië, Servië neemt het op tegen Zwitserland.

