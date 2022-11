Cryptobedrijf BlockFi vraagt faillissement aan in nasleep val FTX

Het cryptobedrijf BlockFi heeft maandag faillissement aangevraagd. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf in een verklaring laten weten. Via een zogeheten Chapter 11-procedure wil BlockFi zich herorganiseren, openstaande leningen bij andere bedrijven innen en een plan maken om schuldeisers terug te betalen. Mogelijk kan het bedrijf daarna een doorstart maken.

Het faillissement van BlockFi is een direct gevolg van de ineenstorting van de grote cryptobeurs FTX, die twee weken geleden zelf faillissement aanvroeg. BlockFi is FTX 275 miljoen dollar (266 miljoen euro) verschuldigd vanwege een lening die het bedrijf eerder dit jaar kreeg van het platform. De eigenaren van BlockFi waarschuwden hun klanten twee weken geleden al dat de problemen bij FTX hoogstwaarschijnlijk consequenties voor BlockFi zouden hebben.

BlockFi werd opgericht in 2017 en gold als een zeer succesvolle startup, die zich richtte op het verbinden van traditionele financiële producten zoals leningen aan de cryptomarkt. In investeringsrondes haalde het bedrijf honderden miljoenen dollars op. Vorig jaar was het bedrijf naar eigen zeggen nog 15 miljard dollar waard en hielp het ruim 450.000 klanten.

Met de implosie van de ‘stabiele’ cryptomunt TerraUSD, de dalende waarde van onder meer bitcoin en ether en de ineenstorting van cryptoplatform FTX verkeren veel cryptobedrijven opeens in grote financiële problemen. Door de problemen op de cryptomarkt daalt hun vermogen razendsnel, terwijl klanten er steeds vaker voor kiezen hun digitale munten van de platformen te halen. Experts verwachten dat faillissementen, zoals vandaag bij BlockFi, de komende tijd nog vaker zullen voorkomen.

