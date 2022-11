China versoepelt coronamaatregelen na zeldzame protesten

De Chinese regering heeft maandag enkele coronamaatregelen versoepeld voor een aantal steden. Dat schrijft de South China Morning Post. De versoepelingen lijken een reactie op de zeldzame demonstraties die de afgelopen dagen plaatsvonden in verschillende Chinese steden uit protest tegen het strenge anticoronabeleid van de Chinese autoriteiten.

Directe aanleiding voor deze protesten was een fatale woningbrand in de stad Ürümqi, afgelopen donderdag. Daarbij kwamen tien mensen om het leven, omdat de deur van hun flat geblokkeerd bleek om te zorgen dat bewoners niet naar buiten gingen. Maandag hebben Chinese autoriteiten aangekondigd dat gebouwen en appartementen niet langer afgesloten mogen worden als er sprake is van coronabesmettingen onder bewoners.

In Ürümqi, een stad met circa 3,5 miljoen inwoners, mogen daarnaast publieke markten en bedrijven weer open zolang ze zich in gebieden met weinig coronabesmettingen bevinden. Ook het openbaar vervoer in deze stad wordt weer hervat. In de belangrijke industriestad Guangzhou, waar strenge coronabeperkingen golden, hoeven ouderen en studenten zich niet langer dagelijks te testen.

De coronacijfers in China blijven hoog. Op maandag werd een nieuw dagrecord gemeld van ruim 40.000 nieuwe besmettingen. Volgens de autoriteiten is de hudige coronagolf te wijten aan de verspreiding van een zeer besmettelijke variant van de Omikron-variant, die minder snel voor zware symptomen zorgt.

