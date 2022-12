Brazilië verslaat Zwitserland door doelpunt Casemiro op de valreep

Brazilië heeft Zwitserland maandag door een laat doelpunt van middenvelder Casemiro met 1-0 verslagen. De ploeg van bondscoach Tite heeft zich daarmee als tweede land voor de knock-outfase van het toernooi geplaatst.

Brazilië trad aan zonder sterspeler Neymar, die in het openingsduel tegen Servië geblesseerd was uitgevallen. Tegen Zwitserland begon Brazilië voorzichtig en kwam mede door de goede organisatie van de Zwitsers niet tot echte kansen. Pas na een half uur spelen kregen de Brazilianen via Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior een eerste mogelijkheid, die gepakt werd door de Zwitserse doelman Yann Sommer. De druk van Brazilië nam steeds meer toe, maar verdere grote kansen bleven voor rust uit.

Na iets meer dan een uur spelen dacht Vinícius Júnior Brazilië op voorsprong gezet te hebben, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. In de 82ste minuut was het toch raak. Na een snelle combinatie in het Zwitserse zestienmetergebied was het middenvelder Casemiro die met de buitenkant van zijn voet diagonaal raak schoot. In de slotfase kwam de voorsprong van Brazilië niet meer in gevaar.

Door de 1-0 overwinning heeft Brazilië zich als tweede land op het WK geplaatst voor de achtste finales. Eerder kwalificeerde titelhouder Frankrijk zich al voor de knock-outfase waarin zestien landen overblijven. Ook Zwitserland kan zich daar nog voor plaatsen. Het staat tweede in groep H achter Brazilië en speelt vrijdag in de laatste groepswedstrijd tegen Servië, dat net als Kameroen één punt heeft.

