Boze Marokkaanse Nederlanders na voetbalrellen: ‘Jullie verpesten onze toekomst’

‘As-salamu alaykum beste mensen. Ik kook echt van binnen, dat mogen jullie best wel weten.” De Amsterdamse Morad Baddaou – groot, zwarte baard – kijkt gefrustreerd in de camera van zijn telefoon. Op TikTok verschijnt zondagavond een filmpje van zijn hand dat een dag later bijna honderdduizend keer is bekeken en duizenden instemmende reacties heeft opgeleverd van Marokkaans-Nederlandse jongeren. „Waarom moet het zover komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Jullie geven Wilders en zijn Belgische collega nóg meer werk.”

Eigenlijk is Baddaou ritueel wasser van beroep, maar zondag neemt hij de rol van digitale buurtvader op zich. „Waarom kunnen jullie niet na een potje voetbal lekker thuis blijven of rustig naar huis gaan?”, roept hij uit. „Hoe kunnen jullie blij zijn dat jullie steps in de fik steken en auto’s omver gooien? Jullie verpesten de toekomst van onze kinderen, van onze ouders en van onszelf. Wij zijn geen hooligans, wij zijn moslims. We moeten het goede voorbeeld geven. Het moet genoeg geweest zijn. Waar is jullie hart?”

Nadat het Marokkaanse elftal dit weekend België met 2-0 versloeg op het WK voetbal in Qatar, brak op meerdere plekken onrust uit. De feestelijke sfeer rond het Rotterdamse Kruisplein sloeg al snel om. Volgens de politie greep een groep van zo’n vijfhonderd mensen het feest aan om te rellen: er werd met vuurwerkbommen en glas naar agenten gegooid. Politie met honden, politie te paard en ME’ers voerden charges uit om de menigte terug te dringen. Twee agenten raakten (licht) gewond.

Elders was de gemeente Den Haag opvallend goed voorbereid. Het fijnmazige netwerk van buurtvaders, straatcoaches en vrijwilligers die op straat rondlopen vingen snel signalen op. Toch ontstonden ook in de Haagse Schilderswijk ongeregeldheden en werd de ME ingezet om de jongeren te verdrijven.

Waarom kunnen jullie na een potje voetbal niet rustig naar huis gaan?

Fikkende auto's, scooters en steps

Op het Amsterdamse Mercatorplein verliep de avond niet veel anders, al leek de politie hier slechter voorbereid, blijkt uit een statement dat maandagmiddag verscheen: „Er was voor de wedstrijd van België-Marokko geen informatie dat er ongeregeldheden zouden ontstaan ongeacht de uitslag.” En dus vlogen zondagavond vuurwerkbommen in het rond, vatten deelscooters vlam en ontplofte een elektrische deelauto midden op het drukke kruispunt. Het vuur bleef nog minstens een uur branden, omdat relschoppers alles dat voorhanden was – lampenolie, verkeersborden – op het vuur bleven gooien. De eigenaar van een tabakszaak dichtbij de brandende auto sloot zijn zaak, nadat voorbijgangers steeds zijn winkel invluchtten als er een vuurwerkbom ontplofte. Ook de andere zaken sloten hun deuren voortijdig. Trams stopten tijdelijk hun route langs het plein en de politie sloot de toegangswegen naar de buurt af.

De volgende ochtend, maandag, was de rust teruggekeerd op het Mercatorplein. Behalve een verkoold zwart litteken van een afgebrande auto en een omgevallen bloembak naast de ijskraam herinnert weinig aan de onrustige avond.

Maar in de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap rommelt het. Winkeliers aan het Mercatorplein zijn op hun hoede als wordt gevraagd naar de gebeurtenissen. Ze wegen hun woorden zorgvuldig. Ook op sociale media zijn de meningen verdeeld en de discussies verhit. Verpestte een kleine groep Marokkaans-Nederlandse jongeren het voor de rest van de gemeenschap? Of kaapte een vergaarbak van relschoppers de feestvreugde?

Geert Wilders wijdde binnen 24 uur minstens negen berichten aan de rellen, zoals: „Crimineel tuig nu het land uit.” Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) plaatste een verontwaardigde tweet. „Relschoppers, echt, schaam jullie.”

Er is nog weinig bekend over de achtergrond en motieven van de relschoppers op het Mercatorplein. Op de avond zelf werd één arrestatie verricht. Wel zijn er veel camerabeelden en de politie laat weten meerdere aanhoudingen „niet uit te sluiten”.

Een slechte naam

„Hier, ik zal je dit filmpje laten zien”, zegt maandagochtend een 24-jarige jongen die niet met zijn naam in NRC wil. Op het filmpje, dat zich afspeelt in een gebouw in de buurt van het Mercatorplein, spreekt een Marokkaans-Nederlandse jongen een blonde man van een jaar of 35 aan. „Ik heb tegen jou gezegd: beter niet doen”, zeg de jongen. „Want wie krijgt er een slechte naam? De Marokkanen! Ik neem aan dat je niet Marokkaans bent. Als jij kleine jongens gaat aansporen om het slechte te doen, natuurlijk krijgen wij dan een slechte naam bro.”

„Dit is een actie van daadkracht”, reageert de blonde man. „We zijn met z'n allen tegen het systeem.” De Marokkaans-Nederlandse jongere reageert gefrustreerd: „Vandaag zijn we niet gekomen om tegen het systeem te vechten.”

Avondklokrellen

„Het is net als met de avondklokrellen”, zegt de jongen die het filmpje liet zien. „Hier komen hooligans op af en dan wordt er gezegd dat het allemaal Marokkanen waren. Die waren er zeker, in het begin was de stemming nog vrolijk, er werd gedanst. Maar opeens sloeg het om.”

De jongen was zondagavond aan het werk in zijn eigen zaak aan het plein en moest zijn deuren sluiten door de onrust. „Als ik hier straks naar de supermarkt ga, word ik als die Marokkaan gezien, terwijl ik er niks mee te maken heb. Ik vind het echt heel vervelend dat dit gebeurt.”

De Amsterdamse veiligheidsdriehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie laat weten de inzet voor de wedstrijd van Marokko tegen Canada komende donderdag te bestuderen. In Rotterdam zal de politie waar nodig direct opschalen. In Den Haag pleiten meerdere partijen voor extra maatregelen, maar de gemeente laat aan Omroep West weten gezien de wedstrijd geen nieuwe onrust te verwachten.

Lees ook: Waardoor breken rellen uit in sommige wijken?