Bondscoach VS biedt excuses aan na ophef over Iraanse vlag

De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter heeft zich maandag moeten verontschuldigen voor een sociale media-actie van de Amerikaanse voetbalbond in aanloop naar de beladen wedstrijd tussen de Verenigde Staten en Iran, die dinsdag wordt gespeeld. De bond plaatste een afbeelding op onder meer Facebook van de tussenstand in groep B. Op de Iraanse vlag ontbrak echter het embleem van de Islamitische Republiek.

De Iraanse voetbalbond diende een klacht in bij wereldvoetbalbond FIFA en Iraanse staatsmedia eisten dat het Amerikaanse team uit het toernooi gehaald zou worden. Korte tijd later verscheen een nieuwe afbeelding op de sociale media en website van de Amerikaanse bond, dit keer met de Iraanse vlag met het embleem.

Volgens de Amerikaanse coach Gregg Berhalter waren hij en zijn spelers niet betrokken bij de actie. „We zijn niet betrokken bij deze externe dingen en het enige wat we kunnen doen is excuses aanbieden namens de spelers en de staf,” zei hij volgens persbureau AFP. „Ik weet niet genoeg over politiek, ik ben voetbalcoach”.

De wedstrijd tussen de twee geopolitieke aartsrivalen is ook op sportief gebied een duel om naar uit te kijken. De Amerikaanse ploeg moet dinsdag winnen van Iran om zich te plaatsen voor de volgende ronde.

