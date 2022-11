Barok en punk kunnen samenvloeien, bewijzen Holland Baroque en Sven Ratzke

„Dans me naar de schoonheid met een brandende viool”, zong Leonard Cohen in zijn song ‘Dance me to the End of Love’. Deze regel en dat lied vatten de kern samen van de concertreeks Love is Crazy, waarmee zanger en entertainer Sven Ratzke en orkest Holland Baroque tot eind december langs Nederlandse zalen reizen. Hij zong het in een nog mysterieuzer Duits, boven orkestrale bewerkingen die hun eigen verhaallijn vertelden.

Zondag in het Utrechtse TivoliVredenburg zetten bezoekers – bij gebrek aan een programmaboekje – op hun mobiele telefoon de song-herkenning aan, maar Shazam moest het antwoord schuldig blijven. Holland Baroque-oprichters Tineke en Judith Steenbrink schreven zodanig karakteristieke ‘instrumentaties’ dat ook het internet zich hulde in onwetendheid.

Kennelijk gaat het er bij kunstmatige intelligentie niet in dat barok en punk kunnen samenvloeien. Het gebeurde niettemin – en weergaloos – in Nina Hagens ‘Auf’m Bahnhof Zoo’. Holland Baroque onderstreepte andermaal dat het muzikale idioom uit de zeventiende en achttiende eeuw geen dode taal is, maar een klank die zich naar het heden kan plooien en nog altijd tot de verbeelding en ons hart spreekt.

Vrije school-achtergrond

Zanger Sven Ratzke raasde intussen over het podium en bespeelde het publiek met hilarische anekdotes, waarmee hij zijn Britse bijnaam als Cabaret Supernova waarmaakte. Hij vertelde onder meer over zijn geschiedenis met de zussen Steenbrink, die op dezelfde middelbare vrije school in Nijmegen zaten, waar leerlingen hun eigen fluiten moesten snijden en er vervolgens zakjes voor breiden. En hij stelde zich al helemaal voor hoe straks bij het slotconcert in de Nijmeegse Vereeniging de eerste rij gevuld zal zijn met oud-leraren die elkaar zouden aanstoten met de opmerking: „Zie je wel, ik heb je altijd al gezegd…”

Of het de vrije school was, dan wel de kunstzinnige atmosfeer van de gezinnen waarin het drietal opgroeide, beide zullen hun bijdrage hebben geleverd aan de vindingrijke eigenzinnigheid die ze delen, en die in Love is Crazy eeuwenoude klank laat versmelten met moderne lyriek rondom het tijdloze thema liefde. Zo biedt het programma musici van Johann Sebastian Bach tot David Bowie, waarbij Ratzkes verhalen vooral de nadruk leggen op het extraverte, en de muziek de verinnerlijkte en poëtische onderstromen belichaamt. En in die zin vormt hij met Holland Baroque een ideaal koppel.

Barok / punk Love is Crazy. Sven Ratzke & Holland Baroque. Gehoord: 27/11. TivoliVredenburg Utrecht. Nog te zien tot en met 21/12. Info: hollandbaroque.com ●●●●●