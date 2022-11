Aidsfonds: hiv-epidemie verergert door geldgebrek en politieke onwil

De hiv-epidemie verergert, ondanks dat er tegenwoordig medicijnen bestaan die de verspreiding kunnen tegengaan. Daarvoor waarschuwt het Aidsfonds in een vrijdag gepubliceerd rapport. In 45 landen in de wereld zijn in 2021 meer mensen besmet met hiv dan in het jaar daarvoor. Naast Oost-Europa, Centraal-Azië en Noord-Afrika, waar de epidemie de afgelopen tien jaar structureel groeide, neemt het aantal besmettingen ook in Azië en Zuid-Amerika toe.

Volgens het Aidsfonds loopt de bestrijding van hiv vast door ongelijkheid en discriminatie. „In steeds meer landen is er de politieke onwil om te investeren in toegankelijke gezondheidszorg”, schrijft directeur Mark Vermeulen in het rapport. Zo worden kwetsbare groepen als homomannen, transgenders, sekswerkers en druggebruikers gestigmatiseerd en hebben zij op veel plekken nauwelijks of geen toegang tot preventiemiddelen en medicijnen.

Een andere reden voor de toename van het aantal besmettingen is dat er tijdens de coronapandemie minder werd getest op hiv, waardoor mensen het virus onbewust verspreidden. Ook hebben landen waar de meeste mensen met hiv leven steeds minder budget voor de bestrijding van het virus: het geld is hard nodig voor de bestrijding van de coronapandemie en de economische problemen als gevolg van die pandemie.

Wereld Aidsdag

Met het rapport wil het fonds, in de aanloop naar Wereld Aidsdag op 1 december, aandacht vragen voor de hiv-epidemie. In Europa en Noord-Amerika is van een toename overigens geen sprake: sinds 2010 daalt het aantal besmettingen hier - al geldt dat vrijwel alleen voor de witte bevolking.

In Nederland en Zweden zou de hiv-epidemie zelfs ten einde kunnen komen, verwacht het Aidsfonds. Dat komt met name vanwege de hiv-preventiepil PrEP. Afgelopen jaar kwamen er in Nederland 427 besmettingen bij. In totaal hebben 24.000 Nederlanders hiv. 94 procent van hen krijgt levensreddende medicatie.

