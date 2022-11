120 Belgische politici spreken zich uit tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

120 vrouwelijke politici in België hebben zich uitgesproken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de politiek. Maandag publiceerden zij een open brief in de Belgische krant De Standaard. „Wij roepen de politieke wereld op om haar verantwoordelijkheid te nemen ­inzake seksistisch, seksueel en psychologisch ­geweld door overheidsfunctionarissen.”

In België heeft een #MeToo-beweging plaatsgevonden in de academische en de culturele wereld, maar nog niet in de politiek. Dat is nodig, stellen de briefschrijvers, omdat zij in de politiek ook lijden onder seksueel grensoverschrijdend gedrag. „De politieke wereld is ontworpen door mannen en voor mannen. De beroepscultuur is seksistisch.” Met de brief willen zij een #MeToo-beweging in de politiek op gang brengen, zodat slachtoffers zich vrij voelen om zich uit te spreken.

De open brief is onder anderen een initiatief van schepen [wethouder] Sihame Haddioui (Ecolo) in Schaarbeek. Zij diende in mei een klacht in tegen haar collega-schepen Michel De Herde (DéFi) vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Andere ondertekenaars van de brief zijn onder meer Brusselse parlementsleden, vicepremier Petra De Sutter (Groen) en Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose (Open VLD).

