Zeker twee doden na aardverschuiving op Ischia, nog negen mensen vermist

Zeker twee mensen zijn omgekomen bij de aardverschuiving op het Zuid-Italiaanse eiland Ischia, die zaterdag plaatsvond. Volgens het Italiaanse persbureau Ansa gaat het om een 31-jarige vrouw en een meisje van vijf of zes jaar oud. Reddingswerkers zoeken met behulp van speurhonden nog naar negen vermisten die mogelijk door de modderstromen zijn meegesleurd of onder puin zijn beland.

Hevige neerslag bracht zaterdagochtend rond 5.00 uur een aardverschuiving op gang bij de plaats Casamicciola op Ischia, een eiland voor de kust van Napels. Tientallen auto’s werden meegesleurd, meerdere gebouwen raakten beschadigd. Als gevolg van de modderstromen waren de toegangswegen tot zo’n dertig huizen lange tijd onbegaanbaar.

Reddingswerkers zijn sinds zaterdagochtend bezig met de zoektocht naar vermiste personen. In eerste instantie ging het om dertien mensen, dat aantal is inmiddels bijgesteld naar negen. Onder andere een gezin met een pasgeboren baby werd zaterdag levend teruggevonden en overgebracht naar een ziekenhuis in Napels, terwijl in de nacht al twee inzittenden van een ter zee geraakte auto waren gered.

Onduidelijkheid

Over het dodental ontstond zaterdag onduidelijkheid, nadat minister van Infrastructuur en Transport Matteo Salvini had verkondigd dat acht mensen om zouden zijn gekomen. Binnenlandminister Matteo Piantedosi benadrukte niet veel later dat er nog geen bevestiging was van eventuele slachtoffers.

De Italiaanse regering heeft zondagochtend in een spoedzitting de noodsituatie uitgeroepen op Ischia. Daarmee komt meteen 2 miljoen euro beschikbaar voor het getroffen gebied. Dit bedrag zal worden opgehoogd, zodra duidelijk is hoe groot de schade is in Casamicciola. Premier Giorgia Meloni sprak haar intentie uit „spoedig” naar Ischia te gaan.