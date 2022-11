Vandaag op het WK: kraker tussen Duitsland en Spanje, eerst Japan tegen Costa Rica

Welkom in dit blog

Het is de achtste speeldag van het WK in Qatar, met in totaal vier wedstrijden in de groepen E en F. Om 20.00 uur spelen titelkandidaten Spanje en Duitsland tegen elkaar in een wedstrijd die met name voor de Duitsers zeer belangrijk is. Zij verloren hun eerste wedstrijd van Japan en moeten hoogstwaarschijnlijk een punt pakken om zicht te houden op de achtste finales. Japan speelt om 11.00 uur tegen Costa Rica, dat woensdag met 7-0 van Spanje verloor.

In Groep F treft België om 14.00 uur het Marokko van Hakim Ziyech en spelen om 17.00 uur Kroatië en Canada tegen elkaar. België gaat in die groep aan de leiding met drie punten, gevolgd door Kroatië en Marokko, die woensdag tegen elkaar niet wisten te scoren. Canada staat door zijn 1-0 verlies tegen België met nul punten onderaan.

Lees hier het blog van zaterdag 26 november terug