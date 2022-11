Wie ooit iets van betekenis moest doen en dat naliet, weet dat het blijft terugkomen. Van een sterfbed dat je niet bezocht tot een boek dat je niet schreef, ze blijven zich manifesteren tot je het begrijpt. Het WK in Qatar had om meerdere redenen op verschillende momenten teruggedraaid moeten worden, dat gebeurde niet. Nu manifesteert de terugdraai zich overal.

Fans uit het neusje van de supporterszalm die hun reis naar Qatar vergoed kregen als ze zich voor propagandadoeleinden van het regime leenden, zouden elke vier dagen een Qatarees minimuumloon krijgen. ‘Daggeld’ heette dat. Dat aanbod werd teruggedraaid. Dag geld. Er zou alcohol worden geschonken in de stadions. Dat werd teruggedraaid, in ieder geval op de tribunes, voor de vips gold de draai niet. Over de openingswedstrijd Qatar-Ecuador werd beweerd dat acht Ecuadoriaanse spelers waren omgekocht om Qatar met 1-0 te laten winnen. Ecuador won met 0-2. Iets moet daar teruggedraaid zijn: of de deal of het beweerde. De Qatarese supporters verlieten het stadion vroegtijdig en boos. Een WK kun je kopen, een fatsoenlijk elftal ook, maar stijlvol verliezen moet je kunnen.

Er zouden One Love-armbanden worden gedragen, dat werd teruggedraaid. Het zwaaien met regenboogvlaggen was toegestaan, maar werd zo ver teruggedraaid dat fans uit Pernambuco, Brazilië, hun vlag moesten inleveren omdat daar toevallig een halve regenboog op staat. De Duitsers staken een middelvinger op naar de organisatoren door de monden van het elftal te bedekken en zo naar de censuur terug te schreeuwen. De tweede middelvinger stak hun minister op toen ze met One Love-armband naast FIFA-baas Gianni Infantino op de tribunes neerstreek. Voetbalfans uit laffere landen werden ongewild supporter van Duitsland. Voor iemand dat doorkreeg, draaiden ze terug.

Aan de Belg Jan Vertonghen stelde iemand voor Eden Hazard voor de aftrap te kussen. Vertonghen zei: Deal! – als Eden tenminste wilde. Ook dat werd teruggedraaid. Openbare uitingen van niet-heteroseksuele liefde kunnen je in Qatar dan ook op jaren gevangenisstraf komen te staan.

De emir was al nukkig vanwege de internationale kritiek op hoe Qatar met gastarbeiders omgaat, na de 0-2 tegen Ecuador en de 1-3 tegen Senegal is hij waarschijnlijk niet te pruimen. Als Louis van Gaal dinsdag zijn plan uitrolt en de leeuwen dat niet, net als tegen Ecuador, voor hem terugdraaien, krijgt Qatar opnieuw verlies te verwerken. De kans bestaat dat het de emir te veel wordt en hij het hele WK terugdraait. Dat hij zegt: „We hebben er geen zin meer in, bekijk het maar met je KWK. Opdonderen naar huis allemaal.” De Qatarese politie organiseert dan stante pede corridors vanuit de fanzones en stadions naar het vliegveld. Iedereen zonder eten naar huis. Zelfs net gearriveerde delegaties van hoogwaardigheidsbekleders worden zonder pardon terug gepropt in hun privévliegtuigen. Neven van de emir zien daarop toe. Bovenaan de vliegtuigtrap van het Nederlandse regeringstoestel kijkt Wopke over Willem-Alexanders schouder naar beneden. Daar staat een achterneef van de emir bevelen uit te delen.

„De gasdeal gaat nog wel door, toch?”, roept Wopke.

De achterneef knikt. Die gaat door. Vooralsnog.

Carolina Trujillo is schrijfster.