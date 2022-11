Palestijnse student zit klem tussen Israël en eigen autoriteit

Wanneer de zon boven de omringende kale heuvels begint te zakken, bekruipt de meeste studenten op de campus van Birzeit, de oudste en befaamdste Palestijnse universiteit, altijd een gevoel van onrust. Iedereen moet tegen die tijd snel naar huis, want slaapgelegenheid bij de universiteit is er niet. Dus spoeden ze zich naar de ingang van het moderne complex, waar taxibusjes af en aan rijden om hen voor een klein bedrag naar het nabijgelegen Ramallah te vervoeren. Velen moeten daarna nog verder, elke dag weer een hachelijke reis.

Menigeen komt uren vast te zitten bij een van de vele controleposten van het Israëlische leger op de bezette Westelijke Jordaanoever. Soms is de weg zelfs helemaal afgesloten. Af en toe worden er studenten aangehouden, vooral jongens. „Twee weken geleden nog is een vriend van mij door de Israëliërs gearresteerd”, vertelt de 21-jarige Adham, in zwarte broek en dito shirt gestoken, in een van de moderne, zij het nogal steriele universiteitsgebouwen. Hij studeert internationale betrekkingen. „Mijn vriend is politiek actief.” Meer wil hij niet kwijt.

„Vroeger waren we een nationale universiteit met studenten van overal uit de Palestijnse gebieden. Uit Hebron, de Gazastrook en ook vanuit Israël zelf”, vertelt Beshara Doumani, een hoogleraar geschiedenis die sinds 2021 aan het hoofd staat van Birzeit. „Maar door al die controleposten en door transportproblemen zijn we steeds meer een regionale universiteit geworden met vooral studenten hier uit de buurt. We raken steeds meer geïsoleerd.”

Zwarte lijst

Het is niet de enige beperking die de Israëlische militaire autoriteiten opleggen aan Birzeit, met haar vijftienduizend studenten. Sommige technische apparaten voor de exacte vakken mocht de universiteit niet invoeren en dat geldt ook voor zo’n achthonderd boeken, die op een zwarte Israëlische lijst voorkomen. Soms staat Israël geen buitenlandse donaties toe, vertelt Doumani bij een kopje saliethee in zijn kantoor. Gedurende de Eerste Intifada, de Palestijnse opstand van eind jaren tachtig en begin jaren negentig, sloten de Israëliërs de universiteit zelfs vier jaar volledig.

Enkele maanden geleden maakte Israël bekend dat het voortaan slechts honderdvijftig buitenlandse professoren bij Palestijnse universiteiten wil toelaten en honderd buitenlandse studenten, waardoor allerlei uitwisselingsprogramma’s moeten worden beëindigd. Het zijn ook de Israëlische militaire autoriteiten die op de Westelijke Jordaanoever het laatste woord hebben en die bepalen welke docenten in welke vakken mogen doceren.

Israël wil een limiet stellen aan het aantal buitenlandse studenten en docenten op de Westoever

Israël betoogt dat zulke maatregelen om veiligheidsredenen nodig zijn. Doumani, die in september in Leiden een lezing hield over academische vrijheid en nu net terug is van een fondsenwervingstrip naar Qatar, denkt dat er iets anders achter zit. „De universiteiten zijn plaatsen waar we de Palestijnse leiders van de toekomst opleiden. Wij zijn een soort laboratoria voor vrije gedachtevorming en vrije ideeën”, aldus Doumani. „Daarmee helpen we richting geven aan de Palestijnse samenleving. Dat willen de Israëliërs niet. Hun opstelling lijkt op die van de koloniale mogendheden in het verleden jegens universiteiten in hun koloniën. Universiteiten zijn nu eenmaal altijd broedplaatsen van verzet.”

Over het politieke bewustzijn van de studenten van Birzeit kan ook de Palestijnse Autoriteit meepraten, die op papier althans enige autonomie geniet in het gebied rond Ramallah. Die ochtend heeft er net een vreedzame protestmars plaatsgevonden omdat de Palestijnse Autoriteit zeven studenten had gearresteerd, die ze vermoedelijk verdacht van banden met Hamas, de radicale beweging die de Gazastrook bestuurt en ook actief is op de Westelijke Jordaanoever.

„We moeten steeds manoeuvreren tussen Israël en de Palestijnse Autoriteit”, lacht Sadeel, een negentienjarige psychologiestudent met een rode hoofddoek die goed Engels spreekt. Ze zit buiten een van de universiteitsgebouwen met drie vriendinnen na college nog even te praten aan een houten tafel. Ook zij wil haar achternaam niet geven.

Veiligheidsdiensten

Maar van haar strijdbaarheid, zowel tegenover Israël als de Palestijnse Autoriteit, maakt Sadeel geen geheim. „Wanneer we niet bereid zijn om ervoor te knokken, zal er nooit democratie komen.” En de vraag of ze niet jaloers is op studenten in vrije landen veegt Sadeel resoluut van tafel: „Het gevoel om voor iets belangrijks te strijden, is heel goed voor ons jonge mensen.”

Ook Doumani is kritisch over de Palestijnse Autoriteit, die volgens hem heel weinig doet om Birzeit financieel te helpen. In plaats daarvan geeft de PA haar geld liever uit aan de veiligheidsdiensten. „Ze hebben de verkeerde prioriteiten.” Ondanks geldgebrek proberen Doumani en de zijnen ook veel studenten die het collegegeld niet kunnen betalen te laten studeren. „Omdat we geloven dat het hun recht is”, zegt Doumani. „Gelukkig kunnen we dankzij fondsen van een aantal liefdadigheidsorganisaties sommigen ook beurzen geven.”

Maar zelfs als studenten aan Birzeit kans zien om hun studie goed en wel af te ronden, wacht hun een nieuw groot probleem: de uiterst geringe kansen op de Palestijnse arbeidsmarkt. „Palestijnen kunnen in Israël vaak meer verdienen als bouwvakkers dan als professoren in Palestina”, zegt Doumani. „Velen proberen daarom ook naar het buitenland uit te wijken.” Sommigen studenten kiezen er mede daarom voor om hun studies aan Birzeit nog wat voort te zetten. „Ik blijf hier lekker om ook nog een masters in psychologie te halen”, zegt Sadeel.

Een andere studente met lang rossig haar, die tweedejaars internationale betrekkingen is, zegt in een van de taxibusjes terug naar Ramallah dat ze een loopbaan ambieert op het vlak van de mensenrechten. Die liggen haar na aan het hart, omdat haar vader al zeventien jaar in een Israëlische gevangenis zit – volgens haar ten onrechte. Ze is de zondag ervoor net voor het eerst in lange tijd bij hem geweest. Een busreis van ruim drie uur. „En we mochten elkaar niet eens even knuffelen, alleen maar met elkaar spreken door een doorzichtig scherm dat ons van elkaar scheidde.”