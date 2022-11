Meeste huishoudens in Kiev hebben weer stroom

In bijna heel Kiev is het elektriciteitsnetwerk weer hersteld. Dat meldt het bestuur van de Oekraïense hoofdstad, vier dagen na de Russische aanvallen op energievoorzieningen. Hierdoor hebben bijna alle inwoners weer toegang tot stroom, verwarming en water en kan er gebruik gemaakt worden van het mobiele netwerk. Wie nog geen toegang heeft tot elektriciteit, kan gebruik maken van de meer dan vierhonderd verwarmingspunten die in de stad zijn opgezet.

De winter in Oekraïne is inmiddels begonnen. Komende week kan de temperatuur dalen tot onder het vriespunt. In Kiev is het inmiddels begonnen met sneeuwen. Burgemeester Vitali Klitsjko roept inwoners op om voorzichtig te zijn op de wegen en meldt dat meer dan duizend gemeentemedewerkers zijn begonnen met het opruimen van sneeuw.

