Inwoners van Chinese steden protesteren opnieuw tegen streng coronabeleid

In een aantal Chinese steden wordt zondag geprotesteerd tegen de regering van president Xi Jinping en het nationale coronabeleid. Onder meer in Shanghai, Beijing en de kleinere stad Urumqi wordt gedemonstreerd, zo melden internationale persbureaus. Al sinds vrijdagavond wordt op verschillende plekken geprotesteerd tegen de strenge coronamaatregelen. Demonstraties zijn in het repressieve China zeer zeldzaam, zeker onder de huidige president Xi.

Het is moeilijk te zeggen hoe groot de demonstraties zijn. In Shanghai zijn volgens de Britse omroep BBC zeker duizenden mensen de straat op gegaan. Zij riepen daarbij leuzen die hun onvrede met het Chinese coronabeleid uiten, maar óók tegen de overheid zelf, zoals „Xi Jinping, treed af” en „Communistische Partij, treed af”. De politie probeerde de demonstranten uiteen te drijven. Bij universiteiten in de oostelijke plaats Nanjing en in de hoofdstad Beijing werd gedemonstreerd.

De dagen aanhoudende onrust is ontstaan nadat in de noordwestelijk gelegen stad Urumqi, in de provincie Xinjiang, donderdag tien mensen om het leven kwamen door een brand in een appartementencomplex. Volgens critici bemoeilijkten de coronamaatregelen de blus- en reddingswerken, onder meer omdat inwoners hun huizen niet mochten verlaten. De stad van ruim 3,5 miljoen inwoners was tegen die tijd honderd dagen in een strenge lockdown.

Angst en onvrede

De landelijke autoriteiten ontkennen dat de coronamaatregelen van invloed waren op het dodental in de flat in Urumqi, maar lokale autoriteiten boden vrijdagavond opmerkelijk genoeg excuses aan voor het incident. Ze beloofden „de orde te herstellen” door de strenge beperkingen geleidelijk af te zullen schaffen. Ook in Urumqi werd de afgelopen dagen gedemonstreerd.

China voert sinds het begin van de pandemie een zogeheten zero-Covidbeleid, waarbij het doel is om geen corona in de samenleving te hebben en uitbraken met strenge lockdowns worden bestreden. Daardoor zijn veel Chinezen angstig geworden voor de ziekte en het beleid ertegen. De overheid vertelt nauwelijks dat de veelal heersende Omikronvariant minder vaak ernstig ziek maakt en besmetting betekent verplichte opname in het ziekenhuis of een isolatiecentrum.

Eerder deze maand versoepelde de landelijke overheid de strenge regels iets, bijvoorbeeld door quarantaines te verkorten en lockdowns zo specifiek mogelijk te maken - niet meer hele wijken of steden gaan op slot, maar soms enkele gebouwen. Desalniettemin wil president Xi niet afwijken van het zero-Covidbeleid. China zit momenteel ondanks de maatregelen in de zwaarste golf van het virus sinds het begin van de pandemie: zaterdag werden ruim 34.000 gevallen gemeld.

