Helft minderjarige vluchtelingen asielcrisis 2015 herenigd met familie

De helft van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen die in 2015 naar Nederland kwamen, is herenigd met hun eigen familie. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Familieleden van deze groep vluchtelingen kwamen vaker naar Nederland dan familie van oudere asielzoekers.

In 2015 kwamen er in totaal zo’n 10.000 asielverzoeken binnen in Nederland en was er sprake van een asielcrisis. Dat jaar reisden er 4.200 minderjarige vluchtelingen naar Nederland, van wie 82 procent een jonge man was tussen de 15 e 18 jaar. De meeste jonge vluchtelingen in 2015 hadden een Syrische of Eritrese nationaliteit. Vanwege betere papieren werden deze Syrische jongeren vaker en sneller herenigd met hun familie. Het aantal minderjarige vluchtelingen was in 2015 bijna twee keer zo hoog als het aantal jonge asielzoekers in de jaren die daarop volgde.

Lees ook: Lijkt deze asielcrisis op die van 2015? Dit zijn de cijfers

Voor oudere asielzoekers ligt het aantal gezinsherenigingen een stuk lager. Waar minderjarigen in de helft van de gevallen hun familie in Nederland hebben weergezien, ligt dat voor volwassen asielzoekers die in 2015 het land binnenkwamen op 27 procent. Momenteel kan een statushouder in Nederland alleen een aanvraag doen voor gezinsleden binnen het kerngezin. Voor meerderjarigen zijn dat een echtgenoot of echtgenote en minderjarige kinderen. Voor minderjarige statushouders betreft dat de ouders en minderjarige broers en zussen.

Tijdelijke stop op gezinsherenigingen

CBS komt met deze cijfers vlak na een rumoerige periode omtrent het asielbeleid. Dit jaar verbleven er meer statushouders in opvangcentra dan op het hoogtepunt van de crisis in 2015. Eind augustus kwam staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) daarom met plannen voor een tijdelijke stop op gezinsherenigingen. Volgens de maatregel mogen statushouders pas met hun gezin herenigd worden als ze een woning hebben.

Deze maatregel zorgde voor onrust in de Tweede Kamer vanwege de juridische houdbaarheid. Het met opzet uitstellen van een hereniging zou in strijd zijn met de wet. Toch behaalde een motie tegen het plan geen Kamermeerderheid en besloot de Raad van State de maatregel niet juridisch te toetsen.