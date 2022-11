Grote stadsregio’s groeien, het noorden blijft achter

Als je over tien jaar boven Nederland vliegt, zou je een grote letter ‘U’ met daarbinnen, boven Utrecht, een flinke plas water moeten zien. Een hoefijzer van steden en wegen die van Hoorn en Amsterdam omlaag lopen naar Den Haag en Rotterdam, Tilburg en Eindhoven en weer omhoog langs Oss, tot aan Ewijk bij Nijmegen. Die plas water zijn het Markermeer en het IJsselmeer, de ‘nationale regenton’ voor de zoetwatervoorziening.

Zo kijken ze op de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en van Binnenlandse Zaken naar de inrichting van Nederland. Als je een klein land bent, moet je efficiënt met ruimte omgaan: wonen, werken en reizen in een langgerekte U-vormige Randstad, met daarbinnen en daarbuiten natuur, water en landbouw.

Maandag debatteert de Tweede Kamer over de investeringen in infrastructuur die dit mogelijk moeten maken: 7,5 miljard euro voor tien jaar uit het coalitieakkoord om 400.000 nieuwe woningen bereikbaar te maken, plus 3,4 miljard euro uit een fonds voor economische groei.

Dit debat gaat om euro’s voor weg, water en spoor, maar eigenlijk over de winnaars en verliezers bij de verdeling van het geld, en dus over stad en platteland. Het is de tweede helft van het politieke spel rond de inframiljarden. Het kabinet heeft eerder deze maand bekendgemaakt welke projecten geld krijgen, en welke niet. Kamerfracties zijn nu aan zet om bij te schaven en te repareren, en kunnen zich profileren met hún keuzes.

Jackpot

Eén relativering vooraf, van hoogleraar transportbeleid Bert van Wee: „Het klinkt als gigantisch veel geld, 7,5 miljard. Maar het is 750 miljoen euro per jaar. Transportinfrastructuur is gruwelijk duur, en de kosten zijn alleen maar hoger door personeelstekorten en grondstofprijzen. Je moet niet denken dat dit een majeure verandering van Nederland is.” Een deel van het geld gaat ook naar planvorming, niet naar aanleg.

Dat neemt niet weg dat provincies en gemeenten lang naar deze rijksbijdragen hebben uitgekeken, die gebiedsontwikkelingen verder kunnen stimuleren. „De jackpot is gevallen”, zegt VVD-Kamerlid Fahid Minhas.

De hoofdprijs van 4,1 miljard euro gaat naar de Metropoolregio Amsterdam, waar onder meer de Noord/Zuidlijn-metro wordt verlengd naar Schiphol en Hoofddorp. Eindhoven krijgt circa 870 miljoen, voor bijvoorbeeld een ondergronds busstation en een snelle bus naar de High Tech Campus en techbedrijf ASML in Veldhoven. Rotterdam krijgt 625 miljoen voor een derde stadsbrug, tussen Kralingen en Feijenoord op Zuid – al wilde de gemeenteraad een duurdere metrotunnel. Er gaat 2 miljard naar het verbeteren van het hoofdnetwerk van snelwegen en spoorververbindingen.

Maar er zijn ook provincies die het moeten doen met een troostprijs. Het grootste deel van de 7,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in de Randstad (65 procent). Slechts 4 procent (328 miljoen euro) zou volgens RTV Noord gaan naar de regio Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drenthe.

Dat verklaart waarom die stedelijke U-vorm straks in Oost-Nederland al ophoudt bij de grote rivieren, en niet doorloopt tot aan Apeldoorn, Zwolle, Meppel en Groningen of Leeuwarden – Limburg en Zeeland nog buiten beschouwing gelaten.

„Ontluisterend”, noemt de Drentse gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) het kabinetsbesluit. In het coalitieakkoord is wel 3 miljard toegezegd voor de aanleg van de Lelylijn, een snelle trein van Lelystad naar Groningen. Maar er komt geen geld voor een ‘ontbrekend’ stuk spoor tussen Emmen en Veendam van 44 kilometer (kosten: 63 miljoen euro), onderdeel van de gewenste Nedersaksenlijn. Ook investeert het kabinet niet in een treinaquaduct bij Leeuwarden (75 miljoen), of in de ‘flessenhals’ Meppel-Zwolle, een spoortraject waar al het noordelijke treinverkeer samenkomt (75 miljoen).

In de Randstad was zo’n knelpunt allang verholpen, denken ze in Drenthe, zegt gedeputeerde Vedelaar, die het woord voert namens de drie noordelijke provincies. „Het gaat om gelijke kansen. Om het ontsluiten van het noorden, voor jonge mensen die naar het beroepsonderwijs, hbo en universiteiten gaan, voor werknemers, of voor ziekenhuizen.”

Kloof stad-platteland

Zo vergroten ook de keuzes in infrastructuur de groeiende kloof tussen steden en landelijk gebied, zoals bemiddelaar Johan Remkes in oktober in zijn stikstofrapport schreef. Er is het gevoel dat ‘Den Haag’ de regio niet echt begrijpt, en soms ook dat ze „bewust klein” worden gehouden.

Het was bijvoorbeeld te zien op het D66-congres in Rotterdam eerder deze maand. Joey Koops, gemeenteraadslid in Emmen, zei daar dat het „niet te verkopen” en „onverteerbaar” is dat Amsterdam 4,1 miljard krijgt voor onder meer een metro naar Hoofddorp, en dat de Nedersaksenlijn helemaal niets krijgt.

Het Amsterdamse raadslid Elise Moeskops had hier wat moeite mee. „Ik snap het sentiment”, reageerde ze. „Maar ja, wat is dan Amsterdam? Wij ervaren Hoofddorp echt niet als Amsterdam, kan ik je verklappen.”

De scheve investering tussen de Randstad en ‘de rest’ is grotendeels bewust beleid. Het geld voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is deze ronde expliciet gekoppeld aan woningbouw. De investeringen volgen zeventien regio’s waar tot in 2030 ruim 900.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden.

De meeste van die woningen zijn gepland in Noord- en Zuid-Holland, Brabant en Gelderland, vaak in stedelijk gebied dat ‘verdicht’ wordt. De 7,5 miljard euro voor betere bereikbaarheid wordt ook voor 85 procent ‘binnenstedelijk’ geïnvesteerd.

Die koppeling aan woningbouw is op zich „positief”, vindt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger van GroenLinks. „Er is heel lang alleen gekeken naar reistijdverlies en ‘asfalteuro’s’, terwijl meer stedelijk openbaar vervoer veel andere baten oplevert, zoals een betere luchtkwaliteit.”

Landelijk gaat bijna de helft (46 procent) van de 7,5 miljard nu naar openbaar vervoer, 37 procent naar de auto, en 10 procent naar de fiets.

Vooruitgangsverhaal

Maar de verdeling van de miljarden is geen technocratisch proces met een vaste verdeelsleutel. De afwegingen van ministers en ambtenaren berusten op beelden van de potentie en behoeften van regio’s. Een vooruitgangsverhaal levert provincies een hogere gunfactor op dan het eisen van compensatie voor achterstelling, zeggen bronnen in Den Haag.

„Mijn analyse is: er is steeds een gerichtheid op de grootste, stedelijke gebieden en er is een gerichtheid op groei”, zegt gedeputeerde Vedelaar namens de drie noordelijke provincies. „Wat groot is, wordt groter tot grootst. Datgene wat klein is, heeft minder aandacht en prioriteit.”

De ontwikkelkansen van de landelijke regio’s in Nederland worden niet gezien, zegt ze. „We hebben hier de ruimte, schone lucht en droge voeten – ook in de toekomst als de zeespiegel stijgt. Waarom zou je de beperkte ruimte allemaal plotten in de Randstad?”

De verdeling van de MIRT-gelden is een jaarlijks rondreizend circus. De ministeries worden permanent belobbyd door provincies en gemeenten. In het voorjaar gaan de minister en staatssecretaris op bezoek in alle MIRT-regio’s, in het najaar worden alle regiobestuurders op hun beurt in Den Haag uitgenodigd. „Dan is 99 procent al voorgekookt en besloten”, zegt de Limburgse gedeputeerde Maarten van Gaans (D66) over dat najaarsoverleg. Minister Harbers noemde het dit keer „de meest gescripte bijeenkomst van Nederland”, zegt hij.

Maar het is ook het moment om „wat chagrijn of onvrede” te laten blijken, vertelt Gaans. „Dat heb ik deze keer ook gedaan. We zeggen al jaren: we gaan investeren in de fiets, het meest duurzame transport. En dan zijn de middelen toch beperkt.”

Wanneer dan bekend is wie wel en wie niet in de prijzen is gevallen zwenkt de lobby van het kabinet af naar de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen dan met moties nog redden wat er te redden valt, bij de behandeling van de begroting deze week, of tijdens het debat op deze maandag.

„De N-wegenbingo” werd dit debat over de infragelden vroeger in de Tweede Kamer genoemd, vertelt Gaans, vroeger beleidsmedewerker in Den Haag. „In feite kon je dan bij de inbreng van de fracties in de Tweede Kamer zien: oh ja, dit Kamerlid is afkomstig uit deze regio en die moet dan deze zes provinciale wegen benoemen.” Gelukkig worden afwegingen nu integraler gemaakt, zegt hij.

De verwachting nu is dat meerdere partijen voor de regio zullen opkomen, de BoerBurgerBeweging (BBB) voorop. „Wij willen dat iedereen van A naar B kan”, zegt BBB-beleidsmedewerker Tjerk Zeitsen. „Ik moest onlangs naar Eibergen in de Achterhoek; verdomd moeilijk om daar te komen.”

Merwedelijn

Andersom is het maandag ook een debat waarbij toegekende gelden ter discussie kunnen worden gesteld. De VVD vindt bijvoorbeeld 600 miljoen euro voor de Merwedelijn, een tramverbinding van Utrecht naar Nieuwegein, veel. En de bouwplannen voor de zuidwestelijke polder Rijnenburg mager. De VVD wil „permanente en substantiële woningbouw” in Rijnenburg, en anders geen Merwedelijn, zegt VVD-Kamerlid Minhas.

Dom, want Utrecht groeit en heeft meer ov hard nodig, vindt Kröger van GroenLinks. „De VVD wil gewoon een polder volbouwen.”

De grote vraag zal zijn wat nu wel en niet kan worden gebouwd, met de huidige stikstofcrisis, zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen. Het zal op zijn minst vertraging opleveren, en op sommige projecten wordt al heel lang gewacht, zegt hij. Zoals de verbreding van de Rijnbrug om de files tussen tussen Rhenen en Kesteren aan te pakken. Na ruim tien jaar discussie heeft het Rijk nu 40 miljoen euro toegezegd.

„Het gemak waarmee grote bedragen worden vrijgemaakt voor grote knelpunten, terwijl soms simpele investeringen de grootste moeite kosten”, zegt Van der Molen. „Je zou willen dat die Haagse reflex er eens uitgaat.”