Deze protestacties kwamen wél de voetbalstadions in Qatar binnen

Terwijl de voetbalwereld zich verzamelde in Doha, kwam de FIFA, onder druk van gastland Qatar, met steeds meer regels: geen OneLove-band, geen 'love' op de tenues, geen protestvlaggen. Toch wisten sommige voetballers en supporters hun protest in de voetbalstadions of op het veld te krijgen. Ook buiten Qatar werd er wereldwijd gedemonstreerd tegen het WK.