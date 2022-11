Conny Helder moet Qatar een harde boodschap brengen. Maar hoe?

Als sportminister Conny Helder (VVD) komende dinsdag om de tafel gaat met vertegenwoordigers van Qatar moet het eerst over voetbal gaan, is het advies van oud-topdiplomaat Nikolaos van Dam. „Informeer naar de sportieve prestaties van Qatar, geef een compliment voor de organisatie”, zegt Van Dam, die speciaal gezant was voor Syrië en de Nederlandse ambassadeur in onder meer Irak, Egypte en Turkije. „Zeg niet: gefeliciteerd met het WK, maar hoe zit het met die mensenrechten? De volgorde is echt belangrijk. Je moet eerst contact maken met de Qatarezen, beleefdheden uitwisselen. En dan werk je langzaam toe naar de hardere boodschap die je ook wil brengen.”

Het bezoek van Helder aan het WK is in Nederland politiek omstreden. Een meerderheid van de Tweede Kamer – inclusief coalitiepartijen D66 en ChristenUnie – steunde een motie die het kabinet vroeg het WK diplomatiek te boycotten. Het kabinet vond dat onverstandig, liet minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) aan de Kamer weten. Een Nederlandse boycot zou de „constructief-kritische dialoog met Qatar, ook op het gebied van mensenrechten, ondergraven”, schreef hij.

In de brief schreef Hoekstra dat ook politieke en economische belangen meespelen: Qatar helpt Nederland met het evacueren van Nederlanders en Afghaanse bondgenoten sinds de machtsovername door de Taliban, en beschikt over veel gas. Hoewel Nederland nu amper gas uit Qatar importeert, kan het land in de nabije toekomst belangrijker worden om voor de energievoorziening minder afhankelijk te zijn van bijvoorbeeld Rusland. „Het is dus goed dat Nederland gaat, onze belangen zijn groot, ook na dit WK nog”, zegt Van Dam.

Om de Tweede Kamer tegemoet te komen reist niet direct premier Mark Rutte (VVD) of koning Willem-Alexander af naar het toernooi, maar sportminister Helder. Ze vliegt maandagavond naar Qatar, waar ze op dinsdagmiddag op de tribune zit bij de wedstrijd tussen Oranje en het gastland. Eerder op de dag spreekt Helder dan, net als bijvoorbeeld de Belgische minister van Buitenlandse Zaken vorige week, met Qatarese functionarissen. Helder heeft ook een gesprek met de International Labour Organisation (ILO) en een aantal arbeidsmigranten. Bij de bouw van de stadions kwamen mogelijk duizenden arbeiders om. Helder wil vooraf niet zeggen wie haar namens de Qatarese regering ontvangt, daarover informeert ze de Kamer achteraf.

Premier

Is minister Helder, die naast Sport de portefeuille Langdurige Zorg heeft, de juiste persoon om in Qatar het gesprek over mensenrechten te voeren? Premier Mark Rutte zei onlangs na de ministerraad dat de Qatari „nog verbaasd zullen zijn”. „Ze werkt al veertig jaar in de gezondheidszorg, en dat doe je alleen als je heel diplomatiek bent.” Ex-diplomaat Van Dam denkt dat het beter was geweest als Rutte direct zelf was afgereisd. „Als het je gaat om de mensenrechten, dan heeft het bezoek van een premier een veel grotere impact. Naar hem wordt eerder geluisterd dan naar de minister voor Sport.”

De trip van Helder is een bliksembezoek: na de wedstrijd van het Nederlands elftal vliegt ze direct weer terug. Heeft zo’n gesprek over mensenrechten tijdens het WK dan wel zin? Van Dam denkt dat de aandacht die Helder en andere westerse ministers voor mensenrechten vragen Qatar „een duwtje” in de goede richting kan geven, maar benadrukt ook dat het gesprek over mensenrechten „een voortdurend proces” moet zijn, ook na het toernooi. „De Qatarezen zullen niet onder de indruk zijn als we er rond het WK iets van zeggen, en daarna niet meer.”

Compensatiefonds

Amnesty International heeft weinig vertrouwen meer in de strategie van stille diplomatie achter de schermen, zegt woordvoerder Ruud Bosgraaf. Amnesty heeft er geen probleem mee dat Helder naar Qatar afreist, maar vindt dat zij zich voor haar bezoek duidelijk in het openbaar moet uitspreken, bijvoorbeeld over de noodzaak van een compensatiefonds voor nabestaanden of familieleden van de overleden gastarbeiders. De FIFA en Qatar hebben tot nu toe geweigerd om het idee van zo’n fonds te omarmen. Volgens Amnesty kunnen openbare uitspraken van landen als Nederland de druk opvoeren.

Bosgraaf erkent dat openbare kritiek ook geen garanties geeft, maar ziet geen goed alternatief. „Qatar lijkt niet te bewegen als het om zo’n fonds gaat, dus spreek je dan openlijk uit. Dat zullen de Qatarezen niet leuk vinden, maar als je stil blijft lijk je als land te accepteren wat er met die arbeiders is gebeurd. Naar Qatar reizen en zeggen dat je achter de schermen de mensenrechten aan de orde hebt gesteld, en dan op tribune zitten juichen voor Oranje, dat vinden wij echt te mager.”

D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma ziet in incidenten rond het WK zijn overtuiging bevestigd dat Nederland helemaal niet had moeten gaan. „Televisiejournalisten mogen op bepaalde plekken niet filmen, de WK-ambassadeur laat zich op een bizarre manier uit over homoseksualiteit… het laat zien hoe onverstandig het is dit feestje met Qatar mee te vieren.”

Sjoerdsma is er ook verbolgen over dat minister Helder vanwege haar bezoek aan Qatar komende dinsdag in Brussel een overleg moet missen met haar Europese collegaministers van Sport over het laten meewegen van mensenrechten bij het toewijzen van sportevenementen. In haar plaats gaat staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen (ChristenUnie). „Helder gaat tegen de zin van de Kamer naar Qatar en ontbreekt in Brussel bij zo’n belangrijk overleg. Dat is dubbel wrang”, zegt Sjoerdsma.

OneLove-band

Voordat Helder dinsdag op de tribune plaatsneemt wacht haar nog een gevoelige keuze: draagt ze, net als haar Duitse en Belgische collega’s afgelopen week, de OneLove-band tegen discriminatie en racisme? Helder wilde daar vrijdag na de ministerraad nog niks over zeggen, de KNVB riep de minister zondag op „nu niet onnodig statements te maken”. Het dragen van de band door Helder kan extra gevoelig liggen omdat Nederland tegen Qatar speelt en ook de emir op de tribune zal zitten.

Juist daarom zou Amnesty-woordvoerder Bosgraaf het „symbolisch mooi vinden”. Oud-diplomaat Van Dam raadt de band af. „Als je intern in Nederland wil scoren, moet je het vooral doen. Als je in Qatar wil scoren, moet je het niet doen. Als je ergens op bezoek gaat, hou je een beetje rekening met het gastland.”